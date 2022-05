Faltan apenas unos 3 meses para que se estrene House of the Dragon, también conocida comoLa casa del dragón, el primero de varios spin-off de Juego de tronos en los que está trabajando HBO. Su nuevo tráiler promete que estará lleno de tensión y esa pelea por el trono de Westeros con la que ya estamos familiarizados desde hace una década (o más, en el caso de los libros).

Protagonizada por Matt Smith como el Príncipe Daemen Targaryen, Emma D’Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen, Colivia Cooke como Alicent Hightower, Rhys Ifans como Otto Hightower y Paddy Considine como el Rey Viserys Targaryen, entre muchos otros, los eventos de House of the Dragon se desarrollan más de 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos. En la serie veremos cómo comienza la llamada “Danza de los dragones”, la guerra civil de los Targaryen por el trono. Y en el tráiler podemos ver cómo se pone en marcha la lucha por determinar quién sucederá en el trono a Viserys. ¿Será su heredera, Rhaenyra, o será alguien más?

House of the Dragon se estrena el 21 de agosto de 2022. La serie luce prometedora para cualquier fanático de Juego de Tronos, incluso tras ese polémico final de la serie original. House of the Dragon está basada en el libro Fire & Blood, escrito por George R.R. Martin y publicado en 2018, y es la primera de varias series en desarrollo parte de este universo.