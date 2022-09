Cada 26 de septiembre se celebra The Last of Us Day (el Día de The Last of Us), conocido antes de la pandemia como Outbreak Day (el Día del Brote). En el juego, esta fecha representa el momento en el que el brote de cordyceps alcanzó un punto crítico, pero también el cumpleaños de uno de los protagonistas, Joel.

Para celebrar el TLOUDay, HBO ha publicado el primer tráiler de la serie de The Last of Us, un avance muy codiciado por los fans de la franquicia de Naughty Dog. Y para su tranquilidad, es tan prometedor como merece el juego.

The Last of Us | Teaser oficial | HBO Max

No solo Pedro Pascal (The Mandalorian) y Bella Ramsey (Juego de Tronos) encajan aun sin parecido físico en su papel de Joel y Ellie, sino que la tensión no cesa en el minuto y medio que dura el tráiler, como pasaba en el juego original.

Al igual que el juego, la serie de The Last of Us tiene lugar veinte años después de que la civilización moderna quedara destruida. Joel, un superviviente de carácter recio, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que dependerán el uno del otro para sobrevivir atravesando Estados Unidos.

En el reparto destacan Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon, Elaine Miles como Florence, Ashley Johnson y Troy Baker.

La serie de HBO está escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann, este último director creativo y guionista de los juegos The Last of Us, The Last of Us: Left Behind y The Last of Us Part II. Se estrenará en 2023 en HBO Max.