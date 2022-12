We may earn a commission from links on this page.

Enero de 2023 será la fecha en la que por fin podremos ver la serie de The Last of Us, adaptación del icónico juego de PlayStation. Y aunque ya hemos visto el primer tráiler y tenemos una buena idea de lo que veremos en la serie, ahora PlayStation y HBO han presentado los carteles oficiales de los personajes para darnos un mejor vistazo del elenco.

La serie está a cargo tanto del director y escritor del juego original, Neil Druckmann, como de Craig Mazin, galardonado creador de la serie Chernobyl de HBO. Será una adaptación del primer juego, aunque ciertamente podría expandir su historia y revelar más detalles de este mundo postapocalíptico destruido y lleno de infectados por una especie de hongo o esporas misteriosa. En la serie Joel y Ellie viajarán a través de un Estados Unidos en ruinas y lleno no solo de infectados, sino también de personas perversas y grupos radicales y muy violentos.

Es una gran historia con mucho potencial para ser adaptada más allá de los videojuegos. Joel es interpretado por el actor Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones), mientras que Ellie es interpretada por Bella Ramsey (Game of Thrones). Estos son sus pósteres oficiales:

Entre el resto de personajes se encuentran Tommy, el hermano de Joel, interpretado por Gabriel Luna (Agents of SHIELD); Anna Torv (Fringe) como la contrabandista Tess, compañera de Joel; Nico Parker (Dumbo) como Sarah, la hija de Joel; Nick Offerman (Parks and Recreation) como Bill; Storm Reid (12 Years a Slave) como Riley; Merle Dandrige (The Flight Attendant) como Marlene, la líder del grupo rebelde Las Libélulas, y otros que, si justaste el juego, seguro reconocerás .

Estos son sus carteles oficiales:

The Last of Us se estrena en HBO el 15 de enero.

