Horizon: Zero Dawn saldrá este año para PC

El juego exclusivo de PlayStation 4 Horizon: Zero Dawn llegará a PC este año, según han confesado diversas fuentes de nuestros compañeros de Kotaku. Es un movimiento sin precedentes para Sony, que nos hace vislumbrar un futuro en el que el editor lanzará juegos en distintas plataformas más allá de sus propias consolas.

Esta noticia proviene de tres personas familiarizadas con los planes de Sony. T odos han hablado de forma anónima porque no estaban autorizados a hablar con la prensa.

Horizon: Zero Dawn, un juego de mundo abierto ambientado en una versión post-apocalíptica de Estados Unidos que ha sido invadido por robots dinosaurios, fue lanzado para PS4 en febrero de 2017. Fue aclamado por la crítica y ha sido un exito comercial para su desarrollador, Guerrilla Games, propiedad de Sony. Y, al igual que otros juegos publicados por Sony en las últimas dos décadas, fue un título exclusivo para PlayStation, lo cual ayudó a impulsar las ventas de la consola de Sony además de generar ingresos por sí mismo.

Ahora, tres años después, Horizon dará el salto a otra plataforma por primera vez. Esperamos ver el juego tanto en Steam como en Epic Games Store cuando se lance . Será el primer juego de Guerrilla en una plataforma que no sea PlayStation desde que Sony compró el estudio en 2005. También será una oportunidad para que Guerrilla muestre sus habilidades técnicas, y es que Horizon: Zero Dawn, pensado para el hardware de la PlayStation 4 , se veía limitado a 30 fotogramas por segundo. Espere mos que la versión para PC sea mejor.

Este será el primer gran juego exclusivo de un desarrollador propiedad de Sony en llegar a PC. Death Stranding, que se lanzó para PS4 el pasado noviembre y que también llegará a PC a finales de este año, fue financiado y editado por Sony, aunque desarrollado por un estudio independiente, Kojima Productions. (De hecho, la versión para PC de Death Stranding será publicada por una compañía diferente, 505 Games ). El estudio francés Quantic Dream, también independiente, firmó un acuerdo similar el año pasado, y auto-publicó sus juegos Heavy Rain, Beyond: Two Souls, y Detroit: Become Human en PC sin la participación de Sony.

Otra cosa que tienen en común Death Stranding y Horizon: Zero Dawn es que comparten tecnología. Ambos juegos utilizan Decima Engine , un conjunto solvente de herramientas y software de Guerrilla para crear videojuegos de mundo abierto con el que Guerrilla y Kojima Productions han trabajado estrechamente estos últimos años.

Para la mayoría de editores, el lanzamiento de un juego en PC no debería ser gran cosa. La mayoría de compañías de videojuegos intentan poner su software en tantas plataformas como sea posible. Pero para Sony, este es un movimiento fuera de lo común . Desde el lanzamiento de la PlayStation 1 en 1994, casi todos los juegos financiados y desarrollados por Sony han sido exclusivos para la PlayStation. (Los juegos online multijugador masivos para PC de Sony, incluido EverQuest, son la principal excepción). La estrategia de Sony siempre ha sido impulsar las ventas de su hardware con software y viceversa. Y uno podría esperar que adopten ese mismo enfoque con los futuros juegos de la PlayStation 5, que se lanzarán este otoño.

Pero, como señaló el analista Mat Piscatella, el futuro de los videojuegos radica en los ecosistemas, no en las plataformas. El mayor competidor de Sony, Microsoft, ha sido más directo sobre su estrategia independiente de la plataforma, y el jefe de Xbox, Phil Spencer, dice frecuentemente que quiere tener sus juegos en la mayor cantidad de manos posible. Durante los últimos años, Microsoft ha lanzado todos sus juegos de Xbox en PC también. ¿Sony hará lo mismo con su propia lista exclusiva de PlayStation? Este port de Horizon podría ser el comienzo de esa nueva estrategia .