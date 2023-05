Antes de que pasemos a desgranar los puntos fuertes y débiles de estos auriculares, nos va a tocar hablar primero de su sonido. Porque sinceramente, si unos auriculares no suenan bien, de poco sirve que te explique luego qué tal se ajustan a tus orejas o si cuentan con una buena cancelación de ruido. Así que vayamos al grano: ¿Qué tal se escuchan los Freebuds 5? Pues en resumidas cuentas, se escuchan ciertamente bien.

Lo primero que me sorprendió del sonido de estos auriculares era lo bien que captaba los detalles en los rangos agudos. Los Freebuds 5 conseguían levantar matices sutiles como los triángulos de Immaginario o hacer brillar los xilófonos de VCR. No es tan común entre los fabricantes de auriculares poner tanto mimo en este tipo de frecuencias, pero los ingenieros de Huawei lo han hecho, y se nota.

Me gusta también lo que han conseguido en el rango medio. El nuevo disco rockero de Mando Diao sonaba estupendo en los Freebuds 5, y tres cuartas partes de lo mismo me ha sucedido con canciones más poperas como Tompkins Square Park o I Love to Love.

Quizás donde haya echado un poco en falta algo más de punch ha sido en el rango de los graves, donde temas machacones como Lost o PIENA no me hicieron vibrar como acostumbran. Sin embargo, la explicación a esto sospecho que está en el diseño open-fit de los auriculares, puesto que al no estar la oreja sellada, las ondas no retumban de la misma manera.

De todas formas, desde la aplicación de Huawei AI Life podrás retocar el audio para que se adecue a tus preferencias, pudiendo elegir entre las distintas ecualizaciones que ofrece la app o creando la tuya personalizada.