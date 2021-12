By

La primera gran compañía tecnológica en perder la paciencia con los antivacunas fue Google. Ahora es Intel la que se suma al carro de adoptar medidas cautelares contra los trabajadores que se nieguen a vacunarse contra la Covid-19.



Una memoria interna de Intel a la que han tenido acceso en Associated Press y The Oregonian especifica que los trabajadores deberán vacunarse contra la enfermedad causante de la pandemia. El documento está fi rmado por la jefa de recursos humanos de Intel, Christy Pambianchi, y se distribuyó internamente en Intel el pasado 7 de diciembre. La memoria detalla que, e n caso de negarse, el trabajador deberá presentar documentos médicos o religiosos que avalen su negativa antes del 4 de enero. Intel examinará estos documentos para comprobar su validez. Si la compañía no los considera válidos, el trabajador deberá presentar pruebas negativas de Covid-19 cada semana, incluso si trabaja desde su domicilio.

Si el trabajador también se niega a practicarse estos test, la empresa le suspenderá de empleo y sueldo durante tres meses a la espera de una revisión de su caso. De momento, Intel no rescindirá los contratos de las personas que se nieguen a vacunarse o a hacerse test, pero no cierra la puerta a esa medida. Asímismo, los trabajadores suspendidos seguirán teniendo garantizado su seguro de salud durante el tiempo que permanezcan de baja.

La medida de Intel se enmarca en el reciente mandato del presidente Joe Biden, que obliga a las compañías de más de 100 trabajadores a asegurar la vacunación de sus empleados. La medida ha sido polémica y hay muchos tribunales federales que aún la están debatiendo y se han negado a implementarla. No obstante, algunas compañías como Google y ahora Intel han decidido curarse en salud y hacer el mandato propio. Facebook y Microsoft también han decidido apoyar la vacunación obligatoria, aunque de manera menos estricta, permitiendo el acceso a sus instalaciones con solo presentar un test negativo. [vía The Verge]