James Cameron explica por qué está llevándole tanto tiempo terminar las secuelas de Avatar

Ayer, 18 de diciembre de 2019, Avatar cumplía diez años. ¿Te acuerdas de Avatar, la segunda película más taquillera de la historia del cine, de la que parece que se han olvidado la mayoría de cinéfilos del mundo? Bien, esa es. La de los bichos azules. Han pasado diez años y aun no tenemos una secuela, y todavía nos faltan dos años más para que tengamos la primera , pero en una entrevista, el guionista y director de la película, James Cameron, ha dado una explicación bastante lógica para ello.

“La gente realmente no comprende el alcance y la complejidad del proceso”, dijo Cameron a Variety. “Es como hacer dos películas y media de dibujos animados. Hacer una gran película de animación lleva unos cuatro años, por lo que, si echas los cálculos con eso, estaremos listos para la fecha prevista que tenemos en diciembre de 2021”.

Sin embargo, Cameron nos ha dejado un poco confundidos. Hay cuatro secuelas de Avatar en camino. Cuatro. ¿Cómo es eso dos películas y media? ¿Cada una equivale a dos películas y media? ¿Las cuatro son iguales a dos películas y media? Quizás esto ayude a explicarlo:

“Desde 2013 hasta ahora, hemos diseñado sobre el mundo entero de las cuatro películas”, dijo Cameron. “Hemos escrito y terminado los guiones de las cuatro. Hemos hecho el casting, y ya hemos hecho la captura de movimiento de la película dos, la película tres y la primera parte de la cuatro. Sobre todo hemos terminado con la parte de acción en vivo. Estaremos un par de meses de primavera en Nueva Zelanda, así que seguimos según lo planeado”.

El estreno de Avatar 2 está previsto para 2021, y cada secuela posterior saldrá con una diferencia de dos años hasta el 2027. (Para que quede claro: 2021, 2023, 2025, 2027). Habrán pasado 14 años desde que empezó a trabajar en ellas , por lo que realmente no cuadra con la bobada que ha dicho Cameron sobre las dos películas y media . Pero nos hemos quedado con la idea general de cómo va el proyecto, y eso es lo más importante.

Estas películas tienen mucho más trabajo detrás que la mayoría de películas, y debido a que se trata de una gran historia, quería tener todo en su lugar de antemano, en vez de ir haciendo cada entrega como una reacción a la película anterior (como ha ocurrido con otras sagas recientemente, ejem ejem).

Diré que, aprovechando su aniversario, no es mala idea volver a ver la original. No es el hito cultural que pretendía ser, pero te guste o no , es posible que hayas olvidado qué proyecto tan épico y ambicioso fue .