Como su nombre lo indica, los Quantum TWS son auriculares “true wireless”, es decir, dos piezas individuales inalámbricas que se conectan mediante Bluetooth a un dispositivo móvil para escuchar música, videos o para jugar. La gran diferencia es que este modelo tiene dos características muy interesantes para los jugadores: la primera es un modo de baja latencia que prioriza la mejor conexión con un smartphone o tablet sacrificando un poco la calidad de sonido (énfasis en “un poco”), y la segunda característica es que incluye un conector o dongle USB-C que permite conectarlo mediante la banda 2.4GHz al smartphone o una consola como Nintendo Switch o PlayStation 5.

Por supuesto, los Quantum TWS tienen la posibilidad de conectarse en simultáneo con dos dispositivos distintos, uno vía Bluetooth y el otro vía el dongle USB-C. Por ejemplo, podríamos tener conectados los auriculares a un smartphone vía Bluetooth y al mismo tiempo a una Nintendo Switch mediante el conector, y si llega una llamada mientras jugamos, el sonido del juego (es decir, de la Switch) se silenciará para dar prioridad a la llamada. No obstante, esto no significa que podemos escuchar sonidos de dos fuentes distintas al mismo tiempo, lo que significa que no se puede reproducir música en Spotify desde el smartphone mientras también escuchamos los gritos de Link en Zelda: Tears of the Kingdom.

Sin embargo, los Quantum TWS mantienen una conexión sólida y fluida de cualquiera de las dos formas. En mis pruebas jugué constantemente en la Switch y la batería de los auriculares no fue un problema, ya que conectados mediante el dongle USB-C la batería puede durar unas 4 horas, pero lamentablemente la de la Switch dura mucho menos (ojalá Nintendo mejore eso en su próxima consola). Los Quantum TWS también son compatibles con PC, con Mac, con PlayStation 5 (y PS4), con iPad y con tablets Android mediante el conector. Mediante Bluetooth, se pueden conectar a smartphones Android o iPhone sin problema.

Su diseño resulta bastante familiar. Tienen esas “patitas” que sobresalen de nuestros oídos al utilizarlos, al estilo de los AirPods de Apple La parte trasera de los auriculares, donde dice “JBL”, sirve como control táctil para controlar la música (reproducir, pausar, adelantar o retroceder canción), y también para controlar el modo de cancelación de ruido. La desventaja de que esté el control táctil en esta zona y tomando en cuenta el diseño de los auriculares es que los controles son muy sensibles, por lo que a veces al ajustarlos o colocarlos se puede pausar o cambiar una canción por accidente, por ejemplo. Su estuche es un poco grande, aunque no es muy pesado. Es más grande que el estuche de auriculares similares de otras marcas, pero esto se debe a que el mismo estuche tiene un compartimento para el dongle USB-C.

¿Cómo es el sonido de los JBL Quantum TWS?

El sonido de los Quantum TWS es intenso, con presencia de bajos pero, afortunadamente, no son bajos excesivos, son definidos y apenas se pueden “montar” sobre otras frecuencias, dependiendo de la música. Los medios son neutrales, pero los agudos también están definidos. Diría que es una especie de firma de sonido en “v”, pero no muy acentuada en sus extremos. En pocas palabras y en general, la música se escucha bastante bien, en especial los géneros modernos (rock, pop, electrónica, música bailable). Y por supuesto, los juegos también se escuchan bien, algo que es clave para este producto. Las explosiones, los disparos y los efectos de sonido en juegos como Call of Duty: Mobile tienen bastante detalle.

Una característica muy importante para la experiencia de uso de estos auriculares es que son compatibles con la aplicación de JBL para smartphones, y desde allí se pueden acceder a funciones como un ecualizador (con configuraciones programadas, pero también con la posibilidad de ecualizar de forma personalizada), distintos niveles para la cancelación de ruido y el modo ambiente, y lo que es más importante, desde esta app se puede activar el “Modo de juegos” con latencia reducida. Como mencioné hace algunas líneas, este modo sacrifica un poco la calidad de sonido, pero disminuye la latencia al jugar. La diferencia en sonido es imperceptible en juegos, pero al escuchar música se puede notar un poco si tienes el oído afinado. Dicho esto, si estás escuchando música y no jugando, ¿para qué tendrías activado el modo de juego?