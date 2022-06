Todavía queda mucho camino por recorrer de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, y no parece haber una conexión general clara entre todas las películas y series que se han estrenado hasta el momento. ¿Recuerdas cuando todo se reducía a “encontrar las Gemas del Infinito”? ¡Qué tiempos aquellos!

Según Kevin Feige, el equivalente de las gemas de la Fase 4 podría estar delante de nuestras narices , o al menos, eso dice el productor. En una entrevista con Total Film, Feige lo daba a entender: “Creo que ya ha habido muchas pistas, que al menos resultan evidentes para mí, de hacia dónde se dirige toda esta saga”.

Las pistas quizás resultan evidentes para el tipo que las está poniendo ahí delante. Si bien no resulta sorprendente ver a Feige jugar con detalles que pueden parecer escondidos a plena vista, deja caer un dato un poco más revelador: “A medida que nos acerquemos al final de la Fase 4, creo que la gente comenzará a ver hacia dónde se dirige esta próxima saga”.

La Fase 4 de MCU ha sido completamente diferente de las tres anteriores, y no solo debido al MacGuffin de las Gemas del Infinito. Por primera vez, no hay ninguna película de los Vengadores en el horizonte . También hay que tener en cuenta la suma de las series de televisión de Disney+, lo que hace que sea el periodo más prolífico de la productora.

Hay algunas conexiones y cruces evidentes entre las series y las películas de la Fase 4; simplemente no está claro lo que indican sobre las conexiones de la próxima gran “saga”. Ya sabemos algunas de las piezas del rompecabezas que van a ser importantes, como por ejemplo, Kang el Conquistador, que apareció en la primera temporada de Loki y volverá a aparecer en Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Dado que Kang se ha establecido como un villano multiversal, también es probable que tenga conexiones con los hechos presentados en Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange In The Multiverse Of Madness.

Esa parece ser la dirección má s obvia a la que se dirige todo . Pero recuerda, fueron necesarias tres fases para llegar a Endgame, por lo que podría pasar mucho tiempo antes de que todas las piezas encajen. En cuanto a las pistas ocultas en el resto de la Fase 4, Feige afirma : “ Seremos un poco más directos al respecto en los próximos meses, para establecer un plan, para que las audiencias que quieran hacerse una imagen general puedan ver un poquito más de nuestra hoja de ruta”.