¿Ves dragones en todas partes? Eso es probablemente porque todo el mundo estuvo viendo el estreno de House of The Dragon anoche. Según una nota de prensa enviada por HBO, la nueva serie ha amasado la mayor audiencia nunca vista en un producto de la compañía.

En total, y solo en Estados Unidos, 9.986 millones de personas vieron el primer episodio juntando todas las plataformas de HBO. Es de esperar que cuando se sumen los datos de otros países y los rezagados que vean el episodio un poco más tarde tendremos una cifra de auténtico récord entre manos.

La noche del estreno se hizo viral un vídeo que compartió la cuenta oficial de la serie en Twitter. El vídeo mostraba las ventanas de un bloque de apartamentos y la luz que se filtraba desde las ventanas mostraba todos los hogares viendo la serie al mismo tiempo.

HBO ha recibido algunas críticas últimamente por eliminar o cancelar algunos proyectos de su catálogo, pero dadas las cifras de House of The Dragon tiene pinta de que la nueva serie ambientada en Westeros ha aterrizado a lomos de su dragón para quedarse. Hasta la serie de Juego de Tronos original ha cosechado una excelente audiencia en su reestreno previo a House of the Dragon. Eso significa que hasta la gente que ha vuelto a ver la serie original (Los siete bendigan su santa paciencia) aún tiene interés en ver nuevas cosas de Canción de Fuego y Hielo pese a aquel final de temporada.

¿Logrará esta nueva serie sostenerse tras este debut? Aún es pronto para saberlo. Los nuevos episodios llegarán semanalmente a HBO y HBO Max cada domingo hasta el final de temporada, el próximo 23 de octubre.