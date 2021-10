No es ningún secreto que el problema de la basura espacial es cada vez más grave. Los restos de satélites, cohetes y más se acumulan en la órbita baja y supone un problema para las misiones espaciales futuras e incluso presentes, dado que ya han habido accidentes relacionados a la bas ura en la Estación espacial internacional. Privateer, la compañía de Steve Wozniak y Alex Fielding, quiere ayudar a solucionar este problema.

El pasado mes de septiembre Wozniak y Fielding, parte del equipo que creó el primer Mac, anunciaron que estaban trabajando en una empresa espacial privada “diferente del resto”. Su nombre es Privateer y la intención, según su anuncio, es “cuidar lo que tenemos para que la próxima generación pueda estar mejor”. El propósito parecía ser limpiar la basura espacial, pero parece que será algo distinto, aunque relacionado.

Y es que dado que el primer anuncio era un poco misterioso, ahora Fielding ha dado más detalles en una entrevista con TechCrunch acerca de lo que hará su compañía: como un Google Maps, pero del espacio.

“Las compañías de limpieza de órbita no tienen una buena resolución o no se ponen de acuerdo sobre exactamente dónde están los objetos en órbita baja. A veces tienen una gran presición, pero a veces se encuentran hasta 400 kilómetros más lejos. [...] Privateer ha nacido no con la meta de limpiar el espacio en un día, sino de crear una especie de Google Maps del espacio”.