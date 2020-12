Filed to:

Captura de pantalla : The Wiyo Experience / Twitter

EMOSIDO ENGAÑADO va camino de convertirse en un meme mítico del mundo de los videojuegos en español. La pintada que apareció por primera vez en el municipio de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, y que borraron vive en Internet y en los juegos. El último donde ha aparecido es Cyberpunk 2077.



La pintada ya apareció en su día junto a otras frases míticas en un mapa de Player Unknow’s Battlegrounds por cortesía de dos españoles que trabajan en el equipo de arte del juego. Todavía no se sabe quién es el responsable de introducir la famosa pintada en Cyberpunk 2077, pero su descubrimiento, realizado por el usuario de Twitter @WiyoExp no está exento de un matiz de ironía. Justo hoy, CD Projekt Red ha anunciado que devolverá el importe del juego a los jugadores que así lo requieran tras el accidentado debut del juego y las quejas ante el elevado número de bugs y errores.

Como ya informan en Vidaextra, la iniciativa del estudio ya ha sido secundada por algunas tiendas físicas como Game, que se han ofrecido a aceptar devoluciones del juego mediante el correspondiente formulario. Desde luego pare ce que hay mucha gente que se siente igual que la famosa pintada.

Todavía no hay constancia de que en Cyberpunk 2077 hayan aparecido otras pintadas míticas como “VAMPIRO ESITEN”, “SI TE SUMBA EL OIDO TE ESCUCHAN CON LASER LA NASA”, “NO REIRSE DE LOS SUNORMALES POR FAVOR” o “LA TALLA 38 ME APRIETA EL CHOCHO”, pero al paso que vamos no nos extrañaría nada que aparecieran. Si estás jugando y quieres ver la pintada por ti mismo solo tienes que seguir las indicaciones de @WiyoExp. En esta imagen a continuación se muestra el mapa con su posición.

