Se supone que Black Window es la próxima película del Universo Marvel, pero probablemente eso es lo único que sabemos a ciencia cierta. Hoy el CEO de Disney ha reconocido que todo lo demás puede cambiar en el último minuto, desde la fecha de estreno hasta la manera en que lo haga.



Después de retrasos y más retrasos provocados por la pandemia de Covid-19, la película protagonizada por Scarlet Johansson está programada para estrenarse el próximo siete de mayo. Pero como el propio Bob Chapek ha reconocido en una entrevista con CNBC, hasta esto podría cambiar en el último momento.

Nuestra situación y las condiciones cambian constantemente. Hace solo unas semanas los cines en Nueva York y Los Angeles estaban cerrados. Ahora están abiertos, pero estamos esperando cómo reaccionan los espectadores a esas reaperturas. Queremos permanecer flexibles. Lo más probable es que decidamos cómo se estrenará cada película al mercado en el último momento. Esto afecta a Black Widow y a cualquier otro estreno.

Chapek tiene razón en una cosa, y es que es imposible saber cómo reaccionará la gente a la reapertura de los cines. Ahora mismo la mayoría están abiertos con aforo limitado y pese a las vacunas y a las mascarillas muchos espectadores desconfían.

Ahora mismo Disney tiene varias opciones a su disposición, algunas de las cuales ya ha probado. Podría estrenar directamente Black Widow en Disney Plus como ha hecho con Soul, pero esta es la opción menos probable. También puede estrenar la película en cines y simultáneamente en Disney Plus bajo el sistema de acceso premium. Eso mismo es lo que ha hecho con la reciente Raya and the Last Dragon. Finalmente puede optar por una estrategia similar a la de Paramount, con un estreno exclusivo en cines seguido de otro muy cercano en streaming. Ahora mismo todas las opciones están sobre la mesa y no hay una clara candidata. Por no haber no hay ni constancia de que vayamos a poder ver la nueva aventura de Natasha Romanoff el día 7 de mayo. [CNBC vía Deadline]