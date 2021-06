Imagen : Disney

Si eres de los que esperaba que Disney Plus bajara de precio con una opción que añadiera publicidad, tenemos malas noticias para ti. El CEO de Disney, Bob Chapek, ha contado que por ahora no hay planes tal y como hacen otras plataformas.



Chapek lo ha explicado en el marco de la 23a Conferencia Anual de Comunicaciones de Credit Suisse, lugar en el que le preguntaron si el servicio planeaba introducir un nivel de entrada más económico con publicidad en algún momento. Si bien no descartó por completo el concepto, Chapek dijo que no era algo que la compañía estuviera planeando actualmente:



Siempre estamos reevaluando cómo llegamos al mercado en todo el mundo, pero ahora no tenemos esos planes para hacerlo. Estamos contentos con los modelos que tenemos. No nos limitaremos y diremos no a nada. Pero en este momento, no tenemos esos planes para eso.

En cuanto al reciente aumento del precio del servicio, Chapek dice que prácticamente no ha afectado a los números de suscripciones, “lanzamos en un punto de apertura de precio-valor muy atractivo. El primer aumento de precio que mencionaste en los primeros 16 meses ocurrió recientemente, y no hemos visto un abandono significativamente mayor debido a eso”, explicó.



Como explican en The Verge, es posible que Disney no aumente o llegue a los precios de la competencia a corto plazo, pero en algún punto se igualará al resto (como Netflix o HBO Max), momento en que sería más factible que la compañía lance una versión más económica con publicidad. [The Verge]