La GeForce RTX4090 ha comenzado a pasar por los bancos de pruebas de los expertos en gráficas, y los resultados de los primeros test son espectaculares. La nueva tope de gama de Nvidia es capaz de mover juegos con una fluidez nunca vista.



Una de las primeras baterías de pruebas en llegar es la de The Tech Chap. El YouTuber ha probado la RTX4090 en un equipo ya de por sí potente, dotado de un procesador AMD Ryzen 9 7950X Zen4. La placa base es una Asus ROG Maximus X670E con 32GB de memoria RAM DDR5-6200.

A nivel de monitor, no es que haya muchas opciones 8K ahora mismo, y las que hay no son para nada baratas. The Tech Chap ha conectado la CPU a un televisor 8K de 65 pulgadas Samsung Neo QLED QN800B, que cuesta alrededor de 3.500 dólares. Si tenemos en cuenta que el chip AMD Ryzen 9 cuesta unos 700 dólares. La placa base sale por alrededor de 1.100 dólares y la RTX4090 tiene un precio de salida de 1.600 dólares. Vamos, que el equipo usado para estas pruebas sale por más de 6.900 dólares, probablemente bastante más teniendo en cuenta que no hemos añadido ni discos duros ni CPU ni fuente de alimentación (y la solo 4090 consume un montón).

Dicho esto, lo que conseguimos a cambio de semejante desembolso es una potencia que se sale de la escala y de hecho dobla a la 3090. Overwatch 2 es el caso más impresionante, con una tasa de fotogramas de entre 354 y 520 en 8K. Otros juegos como Forza Horizon son más “discretos”, con tasas de fotogramas de 56 a 76FPS en 8K, y de 102 con picos de 147 en 4K. Hay que hacer constar que en muchos de estos casos se ha escalado la señal de vídeo de 4K a 8K mediante DLLS3 porque los juegos sencillamente no están diseñados a correr a esa resolución.

The ULTIMATE RTX 4090 8K Gaming Setup - Is This REAL!? 😮

El vídeo de The Tech Chap sobre estas líneas prueba más juegos como Call of Duty Warzone o Crysis y no voy a destripar todos sus hallazgos porque realmente merece la pena que lo veas. Lo que queda claro es que, superados los chistes iniciales sobre su desmesurado tamaño, la 4090 es un sueño húmedo para cualquier gamer que busque potencia gráfica descontrolada en sus juegos.