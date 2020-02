La historia del aceite multiusos WD-40 es la cosa más extraña que he escuchado en mucho tiempo

En primer lugar, déjenme aclarar que, si bien estoy hablando del aceite multiusos WD-40, un producto disponible en el mercado, no me importa si lo compras o no. Este no es un contenido patrocinado. No me importa si nunca más vuelves a comprar WD-40 para usarlo en el automóvil, aunque sea solo para fastidiarme. Por mí esta bien. Solo quiero hablar sobre la historia de WD-40, que, creo, es tan interesante como inesperada.



Advertisement

Aquí está la gran pista que hace que el origen del spray anti-chirridos y lubricante sea tan interesante: la compañía que l o hizo originalmente se llamaba Rocket Chemical Company porque fabricaban químicos para cohetes.



Específicamente, estaban haciendo una sustancia química para un cohete en particular, el cohete Atlas. Aunque muchos de nosotros pensamos en Atlas como los cohetes que lanzaron al espacio a algunos de los primeros astronautas de Mercury, el Atlas comenzó como un misil y fue el primer misil balístico intercontinental operativo.



Como un misil, se esperaba que los Atlas se construyeran y estuvieran listos para esperar por períodos de tiempo indefinidos, pero preparados para lanzarse en caso de que todo saliera terriblemente mal y Estados Unidos decidiera que necesitaba lanzar armas nucleares a alguien en mitad del planeta.



Como puedes imaginar, un misil en espera de uso es susceptible a la corrosión y la oxidación, lo que es malo para el tipo de partes delicadas de explosión en un misil, por lo que sería necesaria alguna forma de inhibir esa corrosión y oxidación en la piel exterior del misil.



Advertisement

Esto es lo que la Compañía de Cohetes Químicos descubrió: un recubrimiento para misiles Atlas que evitó el óxido y la corrosión. La parte WD del nombre era descriptiva de lo que el recubrimiento le hacía al agua, que era desplazarla, y le tomó a la compañía 40 intentos en hacerlo bien. De ahí su nombre.



La compañía Rocket Chemical pronto descubrió que los empleados se llevaban a casa el WD-40 para sus propios usos personales y posiblemente eróticos (no comprobados), por lo que comenzaron a comercializarlo en latas a partir de 1958.

Advertisement

Las primeras latas de WD-40 incluían una silueta de cohete en el logotipo, dando una pista sobre los orígenes del producto, aunque las actualizaciones más recientes del logotipo no dan ninguna pista sobre los orígenes del mismo.

Advertisement

En 1969, la compañía finalmente cambió su nombre de Rocket Chemical Company a WD-40, ya que ese seguía siendo su único producto. También es interesante, creo, que una empresa como esta pudiera centrarse p or completo en un producto de nicho, aunque sea un producto con un conjunto bastante ilimitado de casos de uso potencial, ya que casi cualquier tipo de cosas pueden adherirse o chirriar o potencialmente oxidarse, o simplemente necesitan lubricación.



La fórmula de WD-40 es un secreto. Y para recordar una vez más que este artículo no está patrocinado, voy a repetir un rumor que escuché sobre el WD-40 y que incluye una adorable nutria eyaculada como ingrediente principal. Nuevamente, no tengo pruebas, pero estoy bastante seguro de que este no es el tipo de cosas que las personas de WD-40 quieren asociar con su fluido resbaladizo que se excreta a través de un tubo rojo largo y delgado.



Tampoco les gustaría el rumor de que el olor del WD-40 hace que la mayoría de las personas se sientan húmedas .



Advertisement

Por cierto , un estudio de 1993 descubrió que se encontraba en cuatro de cada cinco hogares estadounidenses, y comenzó como algo con lo que solo una pequeña fracción de los estadounidenses entraría en contacto, y se convirtió en uno de los productos más comunes.



Raro, ¿verdad? Ah, y de nuevo, no tienes por qué comprarlo.