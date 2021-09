By

El helicóptero Ingenuity de la NASA llegó a Marte con una misión: realizar cinco vuelos sobre el planeta rojo. Ya va por el número doce, y visto el éxito rotundo de la misión, la agencia espacial ha decidido prolongar la de forma indefinida.

“Todo está funcionando muy bien”, afirmaba Josh Ravich, jefe de ingeniería mecánica del Ingenuity. “Lo estamos haciendo mejor en la superficie de lo que nos esperábamos”.

Ravich no dice ninguna mentira. El Ingenuity no solo ha sobrevivido a un viaje de 471 millones de kilómetros a bordo del rover Perseverance, que lo depositó delicadamente sobre Marte , t ambién ha tenido que enfrentarse a la dura noche marciana, capaz de alcanzar de - 90° C, además de conseguir realizar complejos vuelos sobre un aire mucho menos denso que el terrestre, una tarea difícil , como reconocía Ravich en declaraciones a AFP.

Desde que el Ingenuity realizó su primer vuelo de prueba el pasado 19 de abril, ha conseguido recorrer ya un total de 2,5 km de distancia, llegando a alcanzar hasta 12 metros de altitud. “Creo que para el vuelo número tres ya habíamos logrado todos nuestros objetivos de ingeniería y habíamos obtenido toda la información que esperábamos obtener”, explicaba Ravich .

El pequeño dron tan solo ha tenido problemas durante su vuelo número seis, cuando los ingenieros de la misión decidieron forzarlo para ver dónde estaban sus límites, provocando que el Ingenuity comenzase a volar de forma errática. Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún daño .

Ahora, los científicos de la NASA continuarán utilizando el helicóptero para analizar las zonas por las que viajará el rover Perseverance para recoger muestras de roca marciana y aprovecharán los datos que recoja para fabricar los nuevos drones que le sucederán en misiones venideras.