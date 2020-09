La nueva cámara de seguridad de Amazon es un dron que vuela por toda la casa

Filed to:

La nueva cámara de seguridad Ring Always Home Cam de Amazon Gif : Amazon

El futuro está aquí y se parece cada vez más a un episodio de Black Mirror. La nueva cámara Ring Always Home Cam de Amazon es en realidad un pequeño dron autónomo que puede volar por el interior de tu casa para vigilar las habitaciones que no verías con una cámara de seguridad convencional.

Según el fundador de Ring, Jamie Siminoff, la estrambótica idea surgió porque algunos clientes querían una cámara para cosas como comprobar si se habían dejado una ventana abierta. “En lugar de sim plemente alentarles a que compren más cámaras y las instalen en más lugares de la casa —dice Siminoff— , q ueríamos crear una cámara que pudiera brindar a los usuarios la flexibilidad de elegir el punto de vista que deseen de su hogar” .

A juzgar por las imágenes que ha publicado Amazon, l a Always Home Cam esconde sus rotores en una cubierta de plástico que se acopla a una discreta base de carga enchufada a la corriente. La cámara queda oculta en la base cuando el dron no está volando, lo que significa que no puede grabar nada hasta que abandona la base y comienza a volar por una de las rutas preestablecidas .

Esto se diseñó así a propósito por una cuestión de privacidad. Es Amazon diciéndonos: tranquilos, si la cámara está grabando, lo vais a notar. Porque claro, esto es un dron, y los drones hacen ruido . La Ring Always Home Cam saldrá a la venta el año que viene por 250 dólares. Si tienes mascotas en casa, quizá no sea la mejor solución para vigilarlas . Vas a darles un susto de muerte.