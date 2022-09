Entre los años 2015 y 2018 se desarrolló la que para muchos sigue siendo la mejor serie basada en un personaje de Marvel hasta la fecha, Daredevil. Pero el acuerdo con Netflix finalizó, y esta y el resto de series de Marvel y Netflix llegaron a su fin. Afortunadamente, el mismo Daredevil regresó en la última película de Spider-Man y pronto tendrá su nueva serie, pero no será una continuación directa de la que vimos en Netflix.

O algo así. Eso es lo que ha dicho Charlie Cox, el actor encargado de interpretar a Matt Murdock y Daredevil desde hace 7 años, en una entrevista con IGN. Cuando le preguntaron durante el reciente evento D23 si la nueva serie, Daredevil: Born Again sería una adaptación directa del cómic de Miller y continuaría los eventos de la serie de Netflix, Cox respondió:

“No creo que [el nombre] significa que vamos a contar la historia de los cómics de Born Again de Frank Miller. No creo que signifique eso. Lo que creo es que… sabes, hicimos la serie de Netflix, esa serie finalizó, los años pasaron y ahora estamos haciendo otra serie. Es un título perfecto para el caso”.

Efectivamente, Cox hace énfasis en que Born Again es otra serie, y la de Netflix ya finalizó. No quiere decir que no continuará siendo en esencia la misma versión del personaje, pero es poco probable que continúen muchos de los hilos sueltos que dejaron en esa serie. De hecho, la temporada 3 de la serie de Daredevil técnicamente adaptó partes del Born Again de los cómics. La nueva serie, en cambio, es un renacer del personaje. Cox añadió en la entrevista que “Born Again es un gran título porque estamos haciendo esta serie de una manera nueva, creo que tendrá un tono distinto, no sé cómo será aún, porque no he leído nada, pero haremos 18 episodios así que eso me dice que la estructura de nuestra historia será un poco distinta [en comparación a la serie de Netflix]”.

La primera temporada de Daredevil: Born Again tendrá más episodios que cualquier otra serie de Marvel en Disney+ hasta la fecha, y sí, Kevin Feige anunció la serie mencionando su “ primera temporada” , por lo que ya tenemos confirmado que habrá más. La pregunta es qué otros personajes regresarán además de Matt Murdock y Kingpin. ¿Volveremos a ver a Foggy y a Karen? [v ía IGN]