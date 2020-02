La respuesta de Amazon a la venta de libros en su web que culpan a Satán y la guerra biológica del coronavirus

Imagen : NeedPix

Al parecer, con el coronavirus también hay quien está tratando de hacer negocio vendiendo libros en Amazon que pueden inducir a error o desinformar a los lectores. Hablamos de libros como Jesus vs Satan: The origins of Coronavirus o Military Virus Apocalypse: Biological Warfare, Bioweapons and China Coronavirus Pandemic.



Este último incluye información sobre la historia de las armas biológicas, así como “formas naturales de estimular tu sistema inmunológico”. Lecturas que tienen el potencial de crear confusión y causar daño.



No solo eso. En el caso del libro sobre “guerra biológica” este se vende en la categoría de “Medicina” en Amazon. Otros similares se venden en las categorías “Ciencia y matemáticas ” o “Ebooks médicos”, mientras que los libros sobre Satanás y el coronavirus se venden en la categoría “Religión y espiritualidad”.



Otro de los títulos vendidos se llama Coronavirus Go Back To Dry Places, cuya descripción dice lo siguiente:



Solo hay un hombre que tiene la cura. La pregunta es si los expertos médicos y los gobiernos revelarán abiertamente su nombre sagrado y se tomarán el tiempo para buscarlo y para conseguir la cura.

Desde Business Insider cuentan que se pusieron en contacto con Amazon para que les aclarara la venta de estos libros. La respuesta de un portavoz fue que “simplemente estamos brindando a los clientes acceso a una variedad de puntos de vista”.



También preguntaron si los libros violaban alguna de las políticas de Amazon o si podrían llegar a ser eliminados de la web, a lo que el portavoz dirigió al medio a sus pautas de contenido para libros, que solo prohíben la “pornografía u otro contenido inapropiado”. [Business Insider]