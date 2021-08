By

Marvel ha revelado algunos interesantes detalles sobre su nueva serie animada, What If...? Sabíamos que se trataba de una serie de historias alternativas en la que veríamos versiones distintas de los héroes y villanos de Marvel, pero ahora es oficial que estas historias serán parte del canon del MCU.

Y esto es gracias al multiverso que comenzó desde el final de la serie de Loki.

“Canon” es un término que se usa en el mundo del cine y la televisión, sobre todo en mega franquicias, para identificar a las historias y personajes que forman parte del universo principal y oficial de esa saga. Todo lo que no sea canon son historias alternativas que no se relacionan a las películas o series principales.

Originalmente se creía que What If...? al plantear historias que incluso involucran zombies y un T’Challa que en lugar de hacerse Black Panther se convierte en Star–Lord y forma parte de los Guardianes de la galaxia, entre muchas otras historias distintas, no sería parte del canon del MCU sino mas bien algo alternativo. Pero ahora, gracias a la existencia del multiverso en el MCU, todas estas historias pueden ser canon, y lo serán.

“El multiverso está aquí. Es real, y es absolutamente fantástico”.

AC Bradley, escritor principal de la serie, mencionó a IGN que a pesar de que se trata de una serie de tipo antológica (cada episodio contará una historia distinta, animada y con versiones alternativas de los personajes que ya conocemos: “Los eventos de What If...? son canon. Es parte del multiverso del MCU. El multiverso está aquí, es real y es absolutamente fantástico amigos”.

Un productor de Marvel Studios también mencionó en una conferencia que, aunque será una serie de tipo antología, habrá un personaje que formará parte de cada temporada de la serie. Y esa será la Capitana Britania, la versión de Peggy Carter en la que ella se convierte en supersoldada.

“Habrá un personaje que no será mas importante que el resto, pero sí tendrá una relación con El Vigilante [personaje que observará todos estos acontecimientos en la serie y será una especie de narrador], que es la fuerza de trás de la serie. Esa será la Capitana Carter”.

What If...? (conocida en español como ¿Qué pasaría si...?) se estrena en Disney+ el 11 de agosto. Una segunda temporada de la serie ya está en desarrollo. [vía IGN]