El vino tinto, cuanto más viejo, más bueno. Por supuesto, no siempre es así, pero los considerados como vinos más exquisitos del planeta casi siempre guardan en común su gran conservación. Bien, en la ciudad de Maribor, Eslovenia, albergan la vid más antigua del mundo que todavía produce frutos desde 1570.



Dicho de otra forma, la vid de uva más antigua todavía activa tiene cerca de 500 años de vida. Se trata de The Old Vine y es la única planta en el mundo con su propio museo dedicado, Old Vine House, que una vez formó parte de la muralla de la ciudad.

Cuentan los expertos que la vid se aferra al exterior de un edificio en el centro de la ciudad. Sus hojas exuberantes forman un tallo verde a lo largo de la pared, que se arrastra hacia afuera desde sus grandes nudos. Luego, cuando están en temporada, las uvas cuelgan de la planta como si fueran adornos dulces.



Su fama es tan grande que la planta ha entrado a formar parte del Guinness World Records como vid productora de uva más antigua del mundo, una que en sus comienzos se plantó para hacer vino cuando los turcos invadieron la ciudad. Siglos más tarde, en Maribor incluso le han dedicado su propio himno que muchos lugareños cantan con orgullo, siempre copa de vino en mano.

En cuanto a la planta, se trata de una superviviente. Aunque el edificio en el que se extiende fue una vez un muro que protegió a la ciudad de los invasores, la vid escapó intacta de muchos intentos de asedio. De alguna manera logró prosperar a pesar de los incendios que ardieron dentro de las estructuras de madera que una vez rodearon el espacio. Más tarde sufrió un parásito que plagó las vides cercanas en el siglo XIX y sobrevivió al bombardeo aliado que destruyó los edificios cercanos durante la Segunda Guerra Mundial.



Cuentan que The Old Vine todavía produce una cosecha anual de alrededor de 35 a 55 kg de uva de la variedad “Žametovka” o “Modra kavčina”, suficiente para producir de 15 a 35 litros de vino, que luego se rellena en botellas especiales diseñadas por el famoso artista Oskar Kogoj. Son a lrededor de 100 botellas anuales, la mayoría destinadas como souvenires en eventos especiales.



Como decíamos al comienzo, ahora la vid envuelve el exterior de su propio museo. The Old Vine House tiene pinturas que datan del siglo XVII que muestran que Old Vine existía en ese entonces, además de mostrar el patrimonio vinícola de la ciudad. Por cierto, hay incluso un festival anual para celebrar la vendimia ceremonial de la vid. [OddityCentral]