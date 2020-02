La vuelta de "Rust" y todas las grandes novedades de la temporada 2 de Modern Warfare

Call of duty

Imagen: El icónico mapa “Rust” del Modern Warfare 2

Algunos mapas nuevos y otros viejos favoritos harán su debut hoy en la temporada 2 de Call of Duty: Modern Warfare. Activision e Infinity Ward ya han anunciado la hoja de ruta que detalla todo el contenido que habrá disponible durante las próximas semanas.

Al igual que ocurrió en la primera temporada de Modern Warfare, este será el contenido que habrá durante unas cuantas semanas, y se desconoce todavía cuanto durará . Todos los mapas y nuevas armas seguirán siendo gratuitos para todos los jugadores .

No todo el mundo se ha declarado fan de este flujo gradual de contenido, s in e mbargo, la hoja de ruta de Activision muestra que habrá una buena cantidad de contenido disponible desde el primer día, incluidos cuatro mapas adicionales:

El icónico mapa “Rust” del Modern Warfare 2 ha sido remasterizado y adaptado para los modos Tiroteo 2v2 y multijugador estándar.



“Atlas Superstore”, un nuevo mapa multijugador que permite a los jugadores enfrentarse a sus enemigos en los pasillos de un supermercado gigante.

“Bazar” es otro mapa pequeño nuevo exclusivo del modo Tiroteo .



“Zhokov Boneyard” es un desguace de aviones a gran escala diseñado para el modo G uerra T errestre de 32v32.

Habrá dos nuevas armas, el rifle de asalto Grau 5.56 y el subfusil Striker 45. Simon “Ghost” Riley, uno de los mejores personajes de Modern Warfare 2, estará disponible como Operador, aunque ahora tendrá una máscara diferente a la original .



Junto c on el lanzamiento de la nueva temporada, probablemente llegue un nuevo Pase de B atalla lleno de elementos cosméticos . El pase premium costará 1. 000 puntos COD o unos $ 10, pero las recompensas son puramente cosméticas y no afectarán a l juego de ninguna manera.

De momento solo sabemos lo que llegará hoy con la nueva temporada, pero durante las próximas semanas veremos nuevos mapas, modos multijugador y armas . La primera temporada hizo bien rotando entre varios modos de juego, y espero que la segunda siga el mismo camino.