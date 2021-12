By

El B-2 Spirir es un bombardero estratégico capaz de atravesar defensas aéreas y señales de radar como un fantasma, pero ni todas las tecnologías furtivas del mundo te salvan de un fotógrafo afortunado. Ese fotógrafo no ha sido otro que uno de los satélites de Google Earth.



Advertisement

La imagen se hizo viral hace unos días en Reddit y no es para menos. Muestra al B-2 en todo su esplendor sobrevolando un campo en Missouri. El aparato, de 52,4 metros de envergadura, puede verse en las coordenadas 39 01 18.5N. 93 35 40.5W a una altura de 400 metros. Si no lo encuentras es posible que tengas que cambiar los datos de imagen a los tomados el 5 de mayo de 2016. Si no quieres complicarte la vida buscando simplemente entra en la web de Google Earth, abre el cuadro de búsqueda, y copia y pega las siguientes coordenadas: 39°01’18.5″N 93°35’40.5″W. Deberías poder verlo sin problemas, este vídeo de MyGardenChannel (uno de los primeros en divisarlo) te enseña como llegar al avión.

En Reddit, la primera captura de pantalla del avión ha obtenido más de 110.000 votos y ha llamado la atención hasta de los usuarios de la red que pertenecen a la Fuerza Aérea. Los comentarios chistosos en los que llegan a decir que solo es un globo aerostático (Esa fue la supuesta excusa de la Fuerza Aérea cuando se dijo que habían encontrado un Ovni en Rosswell). Chanzas aparte, lo cierto es que no es nada raro que las cámaras de Google hayan cazado al B-2 ahí. Ese punt0 del mapa está solo a 32km de la base aérea de Whiteman, que es precisamente la única en el mundo en la que anidan estos majestuosos pájaros de metal.

El B-2 no solo es invisible al radar. Además es capaz de orientarse de manera completamente independiente a cualquier estación en tierra o satélite. Su techo es de 12.000 metros y alcanza los 1.010 kmh en el aire, con una velocidad de crucero de 900kmh y un alcance de 11.000 km. En su bodega cabe un máximo de 16.000 kg de armamento y puede configurarse para cargar 16 bombas nucleares. Mantener operativo uno de estos aviones cuesta 44,27 millones de dólares al año. [Popular Science]