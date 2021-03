Las colecciones del Louvre a un clic: el museo digitaliza más de 480.000 obras de arte

Imagen : Pixabay

La terrible pandemia de covid-19 que asola el planeta ha provocado que la gran mayoría de nosotros no podamos viajar. Pero hay una ventaja inesperada en todo esto: los grandes museos de todo el mundo han decidido digitalizar todo su catálogo. Y el último en sumarse a esta lista ha sido el todopoderoso Louvre.



En total, el museo ha digitalizado más de 482.000 obras y todas cuentan con multitud de datos como su año, el artista o una breve historia sobre la pieza artística en concreto. Puedes acceder a ellas filtrando por temáticas, colecciones o por tipo de técnica. Incluso puedes utilizar un mapa interactivo del museo para navegar por ellas.

Lo se, se que contemplar estas extraordinarias obras de arte delante de la pantalla de un ordenador o de un teléfono no es comparable a hacerlo en la vida real, pero es el único consuelo que nos queda ahora que no podemos ni acercarnos a estos museos. Al menos no tendrás que pegarte con 300 otros turistas para ver de cerca a la Mona Lisa. Algo es algo