Malas noticias para los que esperaban jugar la versión mejorada de Cyberpunk 2077 y The Witcher 3 para la nueva generación de consolas, PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S. Originalmente, CD Projekt Red tenía planeado lanzar estas actualizaciones next-gen a finales de 2021, pero ahora han anunciado que no llegarán hasta 2022.

Especificamente, la compañía ha anunciado que la versión mejorada de Cyberpunk 2077 llegará en la primera mitad de 2021 , y la actualización para The Witcher 3: Wild Hund llegará en algún momento de la segunda mitad de 2022. Estas actualizaciones, por supuesto, estarán disponibles tanto para las nuevas consolas como para PC.

El lanzamiento de Cyberpunk 2077 estuvo lleno de problemas debido a que el juego se encontraba lleno de fallos (bugs y glitches) que impedían una experiencia óptima al jugar, tanto en consolas de generación pasada (PS4 y Xbox One) como en la nueva generación. Sin embargo, con el paso de los meses el estado del juego fue mejorando de manera considerable hasta el punto de que, al menos actualmente, es posible jugar al título sin casi problemas. No obstante, el juego base continúa siendo un título d e PS4 y Xbox One en consolas, por lo que CD Projekt está trabajando en esta actualización con mejoras next-gen. Ahora tendremos que esperar un poco más para recibirlas.