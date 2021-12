¿ Alguna vez has hecho algo en tu casa que creías que era genial y lo has compartido online solo para que la gente te linche por arruinarles su felicidad? La expresión “y la gente está enfadada” es ya un poco un corolario de como funciona Internet, per o el YouTuber Logan Paul lo ha comprobado de primera mano.



Resulta que a Paul le ha dado por las manualidades con resina. Su último proyecto consiste en una pequeña mesa hecha con 15 consolas Game Boy Color atrapadas para siempre en un bloque de resina. El proyecto incluye una rara Game B oy Color edición limitada Pokémon y una también poco común consola amarilla. Tras cubrir las consolas con varios litros de resina líquida y dejarlo secar, el youtuber remató su proyecto con un marco metálico en los colores de una Pokeball. En un segundo vídeo, compartió cómo la mesa se ilumina en diferentes colores y compartió orgulloso su pro yecto en Internet.

Y empezaron a lloverle las collejas.

Varias personas criticaron el acto aparentemente sacrílego de sacrificar varias consolas. También han criticado vivamente el hecho de encerrarlas en resina en lugar de haber optado por una solución que no destruyera las consolas en el proceso como una mesa de cristal, que además es personalizable. Detalles aparte, lo que parece que más ha molestado a la gente es que Logan destruyera 15 piezas de colección que además estaban perfectamente funcionales.

No es cuestión de entrar a defender a Logan Paul. El Youtuber tiene su historial de esqueletos en el armario y decisiones extremadamente cuestionables. Eso por no mencionar su reciente apoyo a los NFT. El tipo no es perfecto bajo ningún estándar, pero este caso en particular es un ejemplo perfecto de hasta que punto las redes sociales nos están convi rtiendo en personas tóxicas. Son sus consolas y tiene todo el derecho a hacer con ellas lo que le venga en gana, y eso incluye destruirlas por amor al arte.