By

Meta ha aprovechado el lanzamiento oficial de su nuevo visor de realidad virtual, las Quest Pro, para anunciar también varias actualizaciones a sus avatares para el metaverso. La principal es que... ahora tienen piernas. Puede parecer poco, pero Zuckerberg asegura que ha sido una de las funcionalidades más solicitadas por los desarrolladores.



Con este sencillo cambio, Meta sigue el camino que Nintendo ya tomó en su día al dotar de piernas a sus avatares de Wii Sports, que en su primera versión también eran sospechosos torsos flotantes. Tras un año de dura vida sin extremidades inferiores, los avatares de Horizon Worlds por fin pueden saltar de alegría.

Las patuecas no son el único cambio. Tras ser objeto de un intenso choteo general, el avatar de Zuckerberg (y todos los demás) ha enriquecido su gama de expresiones y ahora puede arquear las cejas y realizar nuevas expresiones faciales. ¿Llegará un día en el que el Zuck virtual luzca más humano que el natural? No tengo pruebas, pero tampoco dudas.

Advertisement

Meta lleva invertidos más de 10.000 millones de dólares en su plataforma de realidad virtual en lo que va de año, aunque no ha detallado que porcentaje de este presupuesto ha ido a enriquecer la mitad inferior de los avatares. La compañia ya ha anunciado que habrá más mejoras para estas personalidades virtuales antes de que acabe 2022. En el fondo, y choteos aparte, hacer que los avatares sean más realistas es necesario si quieren que estos sean interoperables en diferentes aplicaciones y juegos. Meta ha anunciado más juegos para el Metaverso, entre ellos Among US VR, o Marvel’s Iron Man VR. E l CEO de Microsoft también ha adelantado que Xbox Cloud Gaming estará disponible en la Meta Quest Store. La mayor parte de esos juegos necesitan de avatares interoperables realistas, o al menos que tengan piernas.