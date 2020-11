Los (impresionantes) tiempos de carga de PS5 comparados con los de PS4

Foto : Sam Rutherford/Gizmodo

La PlayStation 5 llegará a las tiendas la semana que viene. La hemos probado y es ridículamente rápida, en algunos casos reduciendo los tiempos de carga en casi un 50% respecto a la PS4 . Si quieres más detalles, aquí los tienes .



Para este artículo sacamos los cronómetros y anal izamos la rapidez con la que se cargan algunos juegos. Pensamos que era mejor ilustrar cuánto tiempo lleva pasar desde el icono del juego en el menú de PS4 o PS5 hasta tener el control de tu personaje. En algunos casos, eso significó presionar la x o el cuadrado un par de veces, para pasar por las pantallas de “continuar” y cosas por el estilo, lo cual hicimos lo más rápido posible. Dejando a un lado algunos milisegundos potencialmente no contabilizados, esto es lo que encontramos.



Cuando se anunciaron por primera vez algunos juegos de lanzamiento de PS5, no estaba claro si serían exclusivos de PS5 o de varias generaciones . En septiembre, Sony anunció que Spider-Man: Miles Morales, uno de los juegos de lanzamiento clave de la consola, estaría disponible tanto en la PS5 como en la PS4. Eso nos brinda una oportunidad única: un juego exclusivo, de primera generación y crossgeneration que realmente puede ilustrar la diferencia de velocidad entre sistemas . Eso no es algo que pudimos probar en Xbox. Este es el tiempo que tardó en cargarse en Harlem:



PlayStation 4: 1:22.32

1:22.32 PlayStation 5: 15.75

Bugsnax es otro exclusivo de las dos consolas durante el lanzamiento. Aunque también está de camino a Epic Games Store, hasta ahora solo hemos podido comparar las versiones de la consola, pero no podemos hablar de ellos por un embargo. Este el tiempo que tardó en cargar la misma partida guardada :

PlayStation 4: 40.34

40.34 PlayStation 5: 12.80

Una publicación del blog de PlayStation del mes pasado decía que algunos juegos de PS4 podrían ver un aumento en los tiempos de carga en la PS5, pero no especificó qué juegos se beneficiarían ni en qué medida. Todos los juegos que probamos vieron tiempos de carga más rápidos. Algunos resultados fueron realmente impresionantes. Esto es, por ejemplo, lo que sucedió cuando cargamos el gigantesco Red Dead Redemption 2. (Ambos tiempos de carga son del mismo archivo de guardado ).

PlayStation 4: 2:22.37

2:22.37 PlayStation 5: 1:20.33

Bloodborne, que probamos de manera similar con un archivo guardado idéntico, también redujo las velocidades de carga a casi la mitad:

PlayStation 4: 54.96

54.96 PlayStation 5: 29.33

No te sorprenderá saber que The Witcher 3: Wild Hunt carga más rápido que en Xbox One, pero también lo hace (marginalmente) más rápido que en la Xbox Series X . Como referencia, usamos un punto de guardado ubicado en Kaer Morhen, después de las cinemáticas de la intro y esa escena de la bañera como punto de referencia para realizar comparaciones en todos los sistemas:

PlayStation 4: 1:18.85

1:18.85 PlayStation 5: 46.88

46.88 Xbox One S: 1: 41,63

1: 41,63 Xbox Series S: 47.03

47.03 Xbox Series X: 50.08

Cuando se lance la próxima generación de consolas , Borderlands 3 recibirá una actualización que aumentará el rendimiento general del juego . Aún no está disponible, pero aun así la versión para PS4 del título de Gearbox se beneficia del hardware de la PS5. Este es el tiempo que lleva cargar de Sanctuary III :

PlayStation 4: 3:41.57

3:41.57 PlayStation 5: 1:20.70

Una importante exclusiva de PlayStation, la angustioso The Last of Us Part II, recibió un bonito retoque . Pero, cuando intentamos cargar el mismo archivo guardado desde un disco duro externo, algo se descarriló:

PlayStation 4: 1:59.80

1:59.80 PlayStation 5: 1:22.74

1:22.74 PlayStation 5 (desde un disco duro externo): 5: 49.68

Otra exclusiva de PlayStation pasó por el taller de chapa y pintura de la misma manera, es decir: tan imperceptiblemente que realmente no marca la diferencia . Estamos hablando, por supuesto, de Ghost of Tsushima, un juego de mundo abierto que se carga tan rápido que los desarrolladores tuvieron que contenerlo a propósito. El juego se inicia un poco más rápido en la PS5 que en la PS4:



PlayStation 4: 1:09.97

1:09.97 PlayStation 5: 1:03.20

Hace unas semanas, al anunciar una tasa de frames de 60 fps para Ghost en la PS5, el desarrollador Sucker Punch sugirió que los jugadores quedarían impresionados por los tiempos de carga mejorados en PS5. Cargar el juego desde cero es una cosa . Las pantallas de carga dentro del juego es otra. Este es el tiempo que lleva abrir el mapa mundial y viajar rápido a Omi Village :

PlayStation 4: 11.36

11.36 PlayStation 5: 8.18

La nueva generación de consolas está marcada por nuevas características interesantes, como Quick Resume en las nuevas consolas Xbox, que permite mantener varios juegos abiertos a la vez ( cuando funciona). Pero otro punto es el impulso que puede obtener de la pura mejora de potencia. En ese sentido, la PlayStation 5 es un paso firme hacia la próxima generación. Los juegos de generaciones anteriores se cargan más rápido que nunca y a menudo se ven mejor.