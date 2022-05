Hay pocas tareas más tediosas que configurar correctamente una nueva impresora. De alguna manera, nunca funciona en el primer intento, sin importar la marca o el modelo. Es probable que el dispositivo funcione durante tres intentos y luego vuelva a averiarse. Es una frustración universal. Pero hay algunas personas que han experimentado dificultades más duraderas de lo que cabría esperar al configurar su impresora. Durante años, los estafadores se han estado aprovechando de las personas desesperadas y desprevenidas que necesitan descargar el software de configuración para su nueva impresora. Y es un gran problema para Canon, una de las marcas de impresoras más grandes del mundo, en particular.



Gizmodo ha encontrado varios sitios web falsos administrados por estafadores que afirman ofrecer controladores de impresora Canon legítimos, un tipo de software que permite que tu sistema operativo controle una pieza específica de hardware. Gizmodo descubrió los sitios web falsos al presentar una solicitud de FOIA ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) para quejas de consumidores sobre Canon. Las quejas de la FTC sobre Robinhood, Binance, AirBnb, Venmo y Tinder han revelado patrones similares en los problemas que enfrentan los usuarios cuando usan los servicios de estas compañías de Internet.



La estafa de Canon es específica. Las quejas están llenas de historias de personas que simplemente estaban tratando de encontrar un controlador Canon para sus impresoras. Los desafortunados usuarios se encontraron en varios sitios diferentes donde los controladores falsos no se podían descargar. Después de eso, aparecería un cuadro de chat y el “servicio al cliente” ofrecería diagnosticar el problema. A veces, los estafadores simplemente pedían dinero para solucionar el problema imaginario. Otras veces, los estafadores engañaban a las víctimas desprevenidas para que entregaran el acceso remoto a sus computadoras.



Advertisement

También hay números de teléfono en muchos de los sitios que conectan a los usuarios con estafadores que intentan vender paquetes de “soporte” mientras en realidad solo roban dinero.



Los sitios web falsos son bastante sofisticados y aparecen en los primeros lugares de los resultados de búsqueda de Google. El problema con los dispositivos de Canon parece estar lo suficientemente extendido como para que una industria casera de robos online pueda prosperar. Ya que muchas personas tienen dificultades para configurar sus impresoras.



Algunos de los sitios web falsos de Canon:



canonijcomsetup.com



canon-com-ijsetup.com



canon.com-ijsetup.com



ij-start-canon.us



ijcanonsetup.com



printersetup.org/canon-printer-setup



canonijstart.co



ijstartcanon.com



Nuevamente, todos estos son sitios web fraudulentos y no debes visitarlos. Pero estamos publicando la lista de ellos aquí porque es importante ver qué tan similares son estos dominios a la realidad.



Advertisement

Uno de los problemas que permite que los usuarios de Canon sean estafados es que el sitio web oficial de la empresa no siempre funciona. De hecho, al intentar cargar usa.canon.com, un sitio legítimo, Gizmodo encontró un error inexplicable. Esto, por supuesto, lleva a las personas a probar otros sitios que encuentran a través de Google.



Canon no respondió a múltiples solicitudes de comentarios y no está claro si la empresa comprende cuán prolíficos son estos estafadores. Pero hay una agencia que lo sabe: la FTC tiene cientos de quejas de usuarios que fueron estafados al intentar descargar controladores de impresoras Canon. Gizmodo obtuvo quejas de 2021 y publica 21 de ellas a continuación para ayudar a otros a evitar estafas.



Advertisement

Desafortunadamente, Gizmodo no puede verificar las afirmaciones hechas en las quejas de la FTC porque la FTC eliminó toda la información de identificación. Pero las historias son notablemente similares y muestran un rastro de fraude que continúa hasta el día de hoy. No hace falta decir que asegúrense de visitar el sitio web oficial de Canon antes de descargar cualquier cosa. Y si crees que estas hablando con el servicio de atención al cliente y te piden ver tu computadora de forma remota, no lo hagas.



“Esta persona que llamó no se identificó, pero dijo que me acababan de estafar...”

Estaba en el sitio web de Canon para solucionar problemas de instalación de la impresora y llamé a lo que pensé que era su línea de soporte. Les di acceso remoto a mi computadora y dijeron que tenía muchos troyanos y que me darían soporte técnico en lugar de McAfee por una tarifa única de $ 499, así que les di los detalles de mi tarjeta de crédito por teléfono. Dijeron que su número de cliente estaba [redactado] e instalaron en mi computadora un archivo con ese nombre, algo llamado CCleaner y ATF-Cleaner. Pero comencé a sospechar y terminé la llamada. Luego recibí una llamada de [redactado] preguntando si acababa de hablar con una persona de soporte técnico y preguntando si había dado los detalles de mi tarjeta de crédito. Dije que sí y pregunté quién llamaba. Esta persona que llamó no se identificó, pero dijo que acababa de ser estafado y que debería cancelar mi tarjeta de crédito, así que lo hice. Ahora sigo recibiendo llamadas y mensajes de voz de los llamados United IT (los estafadores) de estos dos números: 800-596-1598 y 614-741-1613.

Advertisement

“Me cobraron $499.99 por un plan de protección de 7 años...”

Ingresé la dirección web (ij.start.cannon) para descargar una nueva impresora Canon y fui redirigido a una URL similar (ijstartcanon.com). Me acabo de mudar y he estado ocupado estresado, así que aunque hice muchas preguntas y Garry me mostró el sitio web msassistance.us, me atrapó el temor de que mi computadora hubiera sido pirateada y necesitaba ayuda inmediata y seguí la corriente. Les di acceso a mi computadora, configuraron mi impresora Canon e instalaron su ícono de Network Privacy Shield en Chrome. Voy a llevar mi computadora a un proveedor de servicios confiable y asegurarme de que esté bien. No estoy seguro de si robaron mi identidad, pero mi sensación es que solo están tratando de vender un producto que no necesitaba. Me cobraron $499.99 por un plan de protección de 7 años. Sí, me siento muy estúpido, pero ahí está. Fui estafado. Estoy disputando el cargo a través de mi tarjeta de crédito. Los números de atención al cliente que me dieron son 844-600-0806 y 844-600-0801.

Advertisement

“Lo cerré porque tuve un mal presentimiento...”

Al intentar descargar los controladores de Mi nueva impresora tomó el enlace web de cannon y Goto a mi computadora. Esto es lo que escribí: cannon.comijsetup Esto es lo que se hizo cargo: http:canon-com-ijsetup.com Lo apagué porque tuve un mal presentimiento. Apple confirmó que sonaba como una estafa. Abs me pidió que lo denunciara. Alguien tiene que acabar con ellos.

“Inmediatamente recibí una llamada y me indicaron que descargara la aplicación Ultraviewer”

Estaba buscando una solución a un problema con la impresora y Google proporcionó una posible solución en https:www.canonprintersupportpro.us. Mientras leía, apareció una ventana de chat. Stephen trató de ayudar y se ofreció a abrir un ticket de problemas. Me pidió mi nombre y número de teléfono. Inmediatamente recibí una llamada y me indicaron que descargara la aplicación Ultraviewer. La aplicación habilitó la conectividad remota. Observé atentamente al individuo mientras intentaba solucionar el problema. Sin embargo, me sentía incómodo cuando buscaban en áreas que no pertenecían a la impresora ni a las aplicaciones de la impresora. En ese momento, le dije a la persona que llamó que no me sentía cómodo con el lugar al que estaban mirando. Terminé la llamada, desinstalé la aplicación Ultraviewer, desconecté mi computadora de Internet y comencé a escanear. El individuo estuvo en mi computadora durante unos 15 minutos.

Advertisement

“Estoy lleno de tanta ansiedad y decepción”

Estaba intentando configurar mi nueva impresora y utilicé el correo electrónico proporcionado para la instalación. Pero debo haber olvidado agregar un punto o una letra, por lo que me enviaron a un sitio falso de Canon. Tenían una caja de chat. Le expliqué en el cuadro de chat que necesitaba ayuda. Dijeron que una persona me llamaría y lo hicieron. El tipo decía ser un empleado de Canon. Pidió acceso a mi computadora para poder controlar mi pantalla y ayudarme. Aquí es donde debería haber dicho que no, pero no lo hice. Me dio un código, lo puse en mi computadora, obtuvo acceso. Obtuvo un par de cosas, descargó programas que no reconocí y luego dijo que no puedo solucionar el problema, necesitará un técnico y eso le costará $ 100. Dije que no, colgó. Le devolví la llamada, me contestó, cuando supo que era yo volví a colgar. Entró y obtuvo mi dirección IP. Estoy lleno de tanta ansiedad y decepción, ¿cómo podría pasarme esto a mí? El número desde el que llamó fue [redactado] mi teléfono decía que llamó desde Oak Forrest, IL.

Advertisement

“Dijo que lo arreglaría por $100”

Estaba instalando una nueva impresora Canon. Cuando comencé a escribir el sitio web al que me dirigían en las instrucciones (ij.start.canon) en la dirección de mi navegador Chrome en la parte superior, vi una ventana emergente a continuación con ese nombre. En lugar de completar la escritura, hice clic en eso. Esto me llevó al sitio web falso que se parecía a Canon. No me di cuenta de que estaba mal. Ingresé la información de mi impresora y me indicó que descargara el controlador. Ese intento tuvo un error fatal. Había un cuadro de ayuda de chat online y les dije mi problema. Hicieron que su técnico me llamara. Entonces tontamente le di acceso a mi computadora. Usó el programa logmein. Ejecutó un software y pude ver la información desplazándose. Luego me dijo que mi computadora estaba infectada y que por eso no podía instalar ningún controlador de impresora. Dijo que lo arreglaría por $100. Rechacé y él trató de persuadirme, pero dudé mucho (aunque un poco demasiado tarde), luego terminamos la llamada amigablemente. Unos minutos más tarde, después de buscar online, me di cuenta de que me habían estafado.

Advertisement

“Un señor nos pidió que usáramos la aplicación de acceso rápido en nuestra computadora con Windows para compartir la pantalla con él”

Estábamos siguiendo las instrucciones para instalar los controladores para una nueva impresora Canon y terminamos en el sitio de la estafa. Ejecutó lo que ahora parece ser un falso intento de instalación y luego nos dio un mensaje de error fatal y nos indicó que llamáramos a un número de teléfono. Luego, nos pidió que usáramos la aplicación de acceso rápido en nuestra computadora con Windows para compartir la pantalla con él. Lo hicimos y ejecutó un escaneo diciendo que estaba tratando de localizar el mensaje de error de estafa que habíamos recibido. Independientemente de la estafa que ejecutó, mostró un mensaje 3499 Trojans are found y luego nos dijo que nuestra dirección IP no estaba protegida y que teníamos que pagarle $ 200 para que un técnico certificado en MS solucionara el problema y protegiera nuestra computadora. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que estábamos en problemas. No sé si tuvo acceso a algo en la computadora o no, o si solo fue una estafa para que le pagáramos.

Advertisement

“Luego me dijo que quitarlo costaría $99.99. Pensé que era Canon, así que dije que sí”

Escribí cannon en lugar de canon (debería haber sido ij.start.canon) para configurar mi impresora. En el sitio falso decía que había un error crítico al descargar el controlador de la impresora. Apareció un cuadro de mensaje de texto, informé el problema y me dijeron que llamaría un técnico. Jay Anderson me llamó y me dijo que había algo así como un bot de IP que tenía que eliminar, le di el control remoto de mi computadora portátil, me mostró pantallas que parecían respaldar lo que decía. Luego me dijo que costaría $99.99 eliminarlo. Pensé que era Canon, así que dije que sí. Más pantallas mostraron que pudo haber estado haciendo algo, pero descargó el controlador que necesitaba. Cuando fui a pagar, mi tarjeta de crédito fue rechazada. En ese momento se desesperó insistiendo en que me pusiera en contacto con mi banco. En este punto comencé a sospechar. Le dije que tendría que soltar el control de mi computadora antes de que yo fuera al sitio web del banco para verificar el pago. Soltó la computadora. Intenté hacer un pago pensando que tenía que pagar por los servicios, pero no pude lograr que aceptaran el cargo. Estaba aún más desesperado hasta que me enojé y dijo que volvería a llamar al día siguiente y que mientras tanto debería convencer al banco para que pagara. En su lugar, llamé al servicio de atención al cliente de Canon y me enteré del sitio fraudulento en el que había estado. Cuando Anderson volvió a llamar, le dije que descubrí que era una estafa y colgué. Tuve que bloquear el número porque seguía llamando. Luego otro número hizo lo mismo, puede estar relacionado pero no estoy seguro porque no contesté: 614-664-6667. No puedo probarlo, pero dudo que haya bots en mi computadora portátil, tengo el antivirus Norton y hago escaneos regulares. Esto es horrible, la gente tiene una tendencia a teclear cannon por costumbre, se están aprovechando de eso. Espero que puedan acabar con ellos.

Advertisement

“Estaba conectado con un hombre que dijo que podía arreglarlo si lo dejaba entrar de forma remota”

No pude instalar mi nueva impresora. Dijo error fatal, código (un montón de números) póngase en contacto con el soporte ... así que lo hice. Comenzó como una chat e inmediatamente me dirigieron a un número para llamar al soporte técnico. Me pusieron en contacto con un hombre que dijo que podía arreglarlo si le dejaba entrar de forma remota. A través de askdesk, lo permití. Me mostró que mis controladores estaban todos jodidos y que él y su amigo harían ambas computadoras e instalarían mi impresora en poco tiempo. Ofrecí 3 opciones 100, 300 y $500 para el soporte técnico de por vida que incluía un antivirus... tomó mi número de tarjeta de crédito. ...que, por cierto, cancelé a tiempo... Dijo que tardaría una hora más o menos, así que debería ocuparme de mis asuntos. Lo observé de vez en cuando y vi programas publicitarios. Al mismo tiempo, mi hija se lastimó y eso me alejó de todo porque estaba sangrando... entonces él volvió a llamar y dijo que todo estaba bien y luego estaba tratando de presionarme para su plan de protección bancaria... Yo estaba Dios mío realmente? Y colgó. Hice que un profesional de TI limpiara mis computadoras tan pronto como pude. Encontró malware, adware y algunas otras cosas aleatorias que no recuerdo. Y estos muchachos siguen llamando para asegurarse de que mis impresoras funcionen... el número desde el que llaman está en Diamondale, MI.

Advertisement

“Dije que no, y se volvió agresivo”

Accidentalmente fui al sitio web equivocado para descargar un controlador para mi nueva impresora Canon (n adicional en Canon). Hice clic en Descargar controlador y el sitio web dijo que la descarga falló y proporcionó un enlace de chat donde expliqué mi problema. La persona del otro lado de la línea hizo que me llamara asistencia técnica. El hombre al teléfono me dijo que mi computadora estaba infectada y quería que le pagara para que la limpiara. Dije que no y se puso agresivo. Colgué el teléfono y apagué mi computadora.

Advertisement

“Después de colgar, mi esposo se dio cuenta de que había escrito incorrectamente la dirección web”

Intenté descargar mi nuevo controlador de impresora Canon en ij.start.canon.com. Accidentalmente escribí ijstartcanon.com. Cuando escribí en mi impresora y presioné enter, apareció una página que decía que tenía un Error fatal C0000022 llame al soporte técnico. Luego hice clic en el chat. Hablé con Caroline, quien dijo que un técnico experto global me llamaría en 5 a 10 minutos para ayudarme. Me llamaron en unos 15 minutos del 442032390343. Decía Londres Inglaterra, Reino Unido. El hombre era difícil de entender. Dijo que mi dirección IP tiene una infección. Le pregunté qué hacer y me dijo que podía transferirme a un departamento para que me ayudara, pero que costaría dinero. Dije que esta es una computadora de trabajo, así que llamaré a mi departamento de TI. Después de colgar, mi esposo se dio cuenta de que había escrito incorrectamente la dirección web. Me preocupa que ahora tengan acceso a mi información de trabajo, así como a mi información personal, ya que estaba hablando con ellos en mi teléfono celular personal.

Advertisement

“Me preocupa que se haya instalado un troyano de acceso remoto”

Estaba buscando atención al cliente para una impresora canon. Encontré un sitio web a través de Google que no noté que no era un sitio canon real debido a su nombre, palabrería e imágenes. Hice clic en un pequeño icono con un teléfono para tratar de acceder al servicio de atención al cliente. Me pidió que ingresara mi número de teléfono para devolver la llamada. Lo hice, y alguien me llamó. Sonaban lo suficientemente legítimos. Fuerte acento indio. Pero pidieron acceso remoto a mi escritorio, pidiéndome que fuera a setpc.net, luego ingresara un código de 9 dígitos y luego instalara una aplicación llamada RemotePCHD. Lo hice, estúpidamente. Luego hurgaron un poco, incluso me preguntaron qué hay en la pantalla de mi impresora y demás. Luego dijeron que habían diagnosticado el problema y pidieron que me transfiriesen a alguien que intentaría solucionar el problema y que les pagaría $ 99.98 si podían solucionarlo. Dije que no, que es demasiado caro, momento en el que les pedí que finalizaran el acceso a RemotePC, y así lo hicieron. Y colgué. Ahora me preocupa que se haya instalado un troyano de acceso remoto.

Advertisement

“El sitio web inicial era letra por letra igual que el sitio real...”

Compré una impresora inalámbrica Canon en Walmart. Instrucciones de instalación referidas al sitio específico. Sitio buscado en Google, enumeró 2 o 3 opciones. Elija el segundo lugar en la lista porque parecía más específico para descargar el archivo de configuración del controlador. Inicio de sesión, archivo descargado. Se ejecutó la instalación y apareció el error fatal C000022. Mensaje de pantalla en el mensaje de error. Solicite la dirección de correo electrónico y el número de teléfono y recibí una llamada unos minutos más tarde de un caballero indio llamado Robbie. Solicita iniciar una sesión remota en mi computadora portátil. Descargó un archivo ejecutable ZA y ejecutó lo que llamó directorios de diagnóstico. Dijo que encontró un troyano que infectó mi computadora y todos los dispositivos de mi red wifi privada. Luego se ofreció a arreglarlo para diferentes opciones de seguridad a largo plazo que van desde un año. a toda la vida si es mayor de 55 años y precios desde 200 a 900 dólares. Rechacé su oferta afirmando que si iba a actuar como mi pc dr. que quería una segunda opinión. El sitio web inicial era letra por letra igual que el sitio real en el que debería haber iniciado sesión, completo con gráficos de Canon, etc.

Advertisement

“Mi navegador se corrigió automáticamente a ij.start.cannon...”

Estaba tratando de configurar mi impresora con controladores del sitio web oficial. Cuando escribí ij.start.canon, mi navegador se corrigió automáticamente a ij.start.cannon, que luego me dirigió al sitio web ingresado anteriormente. Los controladores en el sitio no se instalaron y su atención al cliente online programó una llamada. Cuando llamaron, usaron Support-LogmeinRescue para obtener acceso a mi computadora y dijeron que tenía un conflicto de IP o un problema de Botnet y que necesitaba resolverlo antes de poder agregar la impresora. Parecía extraño por teléfono, así que terminé la llamada y luego me di cuenta de que era un sitio falso.

Advertisement

“Una vez que miré más de cerca, era obvio que la fuente de la compañía no era la misma...”

Intentando descargar una impresora Canon. Apareció un mensaje de error fatal y ofreció un Chat que lo arreglara. La persona del chat dijo que alguien me llamaría en 12 minutos. Inmediatamente dijo que probablemente había descargado algún software malo y necesitaba acceder a mi computadora para arreglarlo. Entonces todo hizo clic. Dije que NO y luego dijo que alguien más lo arreglara y luego colgó. Una vez que miré más de cerca, era obvio que la fuente de la empresa no era la misma y, por supuesto, caí en otras pequeñas banderas rojas. Aquí está el sitio web: http:ijstartcanonn.com

“Mientras hablaba, fue a Coupon2Deal e instaló esa extensión en mi computadora sin mi permiso”

Traté de ir al sitio web de Canon (ij.start.canon) y Google abrió una búsqueda web en lugar del sitio. Vi un enlace a un sitio web que decía IJ.Start.Cannon. No noté la diferencia en la ortografía. El enlace fue a https:ijstartcanonn.com. Me pidió el modelo de impresora. Lo puse. Cuando hice clic en descargar, apareció una pantalla de descarga y luego apareció un error fatal C0000022. Usé el chat de ayuda. Consiguieron mi número de teléfono, mi dirección de correo electrónico y me llamaron rápidamente después de identificar mi problema. Cuando el técnico llamó, me pidieron que les permitiera acceder a mi computadora, ya que la C en el código de error sugería que era un programa de computadora. Inicié sesión en Zoho, descargué la aplicación y el técnico se hizo cargo del ratón, ingresó a la Terminal (soy un usuario de MAC) y afirmó que tenía 80 de mis sistemas en modo de suspensión debido a virus. Afirmó que un antivirus no se encargaría de los 1500 virus que sabía que tenía y que la razón por la que no se descargó el controlador fue por los virus. Dijo que podía limpiar mi Mac por $129, que es menos de lo que cobraría un profesional. Dije que no. Dijo que podía bajar eso a $115. Mientras hablaba, fue a Coupon2Deal e instaló esa extensión en mi computadora sin mi permiso. Lo hizo muy rápido y cerró la ventana. Le pregunté si acababa de instalarlo en la computadora sin mi permiso y dijo que no, que solo me lo estaba mostrando y hacía referencia a la página que enlazaba con la página de instalación. Le dije que no quería sus servicios, que trataría de manejarlo por mi cuenta. Dijo que era totalmente mi elección. Terminó el zoho. Instalé Zoho, luego apagué mi conexión a Internet. Revisé mi historial y vi que la extensión Coupon2Deal había sido instalada, así que la desinstalé. Revisé qué contraseñas había guardado. Todavía tengo que pasar y cambiarlos.

Advertisement

“Quería tarjetas Target o AmEx y me enseñó cómo cargarlas con $500 cada una”

Las personas en el sitio anterior, que sonaba indio, me transfirieron a David Lee en California. Dijo que necesitaba escanear mi computadora en busca de controladores de escáner defectuosos. Me convenció de cargar Team a Remote Desktop. Escaneó mi computadora y pasé 3 horas hablando por teléfono con él. Al día siguiente, el escaneo estaba completo pero no había solución. Pidió $ 99.95 para continuar y reembolsar si no se soluciona dentro de las 4 horas. Le di mi información de CC. Después de 4 horas, dijo que necesitaba mi ayuda para obtener el reembolso y me presentó una interfaz basada en texto. Cuando ingresé $99.95 como el monto del reembolso, cambió rápidamente a $1995 y se ingresó. Fingió estar sorprendido y dijo que había creado un gran problema que no podía revertirse. Afirmó que su departamento de finanzas estuvo cerrado durante el fin de semana y que necesitábamos solucionar el problema. Me hizo abrir mi sitio bancario y señaló que había un crédito de $1995 en mi cuenta corriente. Me sentí responsable de resolver el problema y acepté conducir por la ciudad comprando tarjetas de regalo. Quería tarjetas Target o AmEx y me enseñó cómo cargarlas con $500 cada una. Mi primera parada fue Winn Dixie. Afortunadamente, tienen un paso adicional que el comprador debe realizar para activar las tarjetas. Pasé por alto esto y David no pudo acceder a ellos después de que le di los números de tarjeta y las claves de acceso. Luego fui a Target y compré $2000 más. A estos pudo acceder e hizo compras de algún tipo en las tiendas Target en CA. En ese momento volví a revisar mi cuenta bancaria y descubrí que el crédito de $1995 en mi cuenta corriente era un adelanto de mi tarjeta de crédito. Así que finalmente entendí que me habían engañado. Las tarjetas de regalo de Winn Dixie han sido congeladas y espero recuperar esos $2000. Entonces, el coste de esta lección fue de $1995 más la tarifa de $19.95.

Advertisement

“Hice clic en el primer sitio que apareció...”

Compré una nueva impresora Canon. Escribí el sitio web para instalar en lugar de terminar de escribirlo, hice clic en el primer sitio que apareció. Desafortunadamente, no era el sitio web oficial de Canon, sino la página de un estafador. Hice un chat online para pedir ayuda y escribí mi número de teléfono. Inmediatamente me llamaron. Les permití acceso remoto a mi computadora. Descargaron algo llamado ultraviewer y escribieron planificador de eventos en mi barra de búsqueda para mostrar virus sospechosos en mi computadora. Me dijeron que tenía virus y necesitaba agregar un firewall. Dijeron que tendría que pagar una tarifa técnica única de $ 149.00. En ese momento, colgué cerrado de la pantalla. No di ningún pago ni di ninguna información de cuenta de pago.

Advertisement

“Después de que aceptas, te piden que instales un software para compartir pantalla y te llaman a tu teléfono”

Estas personas han creado un sitio web de soporte técnico en https:usa-canon-printer.support para atrapar a aquellos que compraron una impresora Canon y tienen problemas. Un minuto después de navegar, aparece una ventana de chat con un agente que pide ayuda. Todo parece muy legítimo. Poco después de algunas preguntas de solución de problemas para que parezca real, el agente le preguntará si puede compartir su pantalla. Después de aceptar, te piden que instales un software para compartir pantalla y llaman a tu teléfono. Después de que se muevan un poco en tu pantalla, verificando solo algunas configuraciones (y tal vez haciendo cosas más nefastas en segundo plano, quién sabe), dirán que el problema se puede solucionar si dejas que un técnico se ocupe de él de forma remota durante 20-30 minutos, siéntate y relájate. Y costará $99. En este punto me detuve, apagué el teléfono y deshabilité el software para compartir pantalla.

Advertisement

“Después de que terminó mi pago, sospeché porque reinició mi computadora...”

Compré una impresora Canon y necesitaba ayuda para configurarla y conectarla a la nueva impresora. Así que entré online al sitio web de Canon y recibí una opción para chatear con un técnico. El técnico que se hacía llamar James me pidió mi número de teléfono para llamarme. Una vez que me llamó, dijo que necesitaba acceso a mi computadora usando Ultra View. Una vez que obtuvo acceso, me dijo que necesitaba pagar un sistema antivirus llamado Webroot Secure Everywhere. Y me pidió el número de mi tarjeta de crédito y el código de tres dígitos al dorso. Pagué el servicio por teléfono con él, pero llamé a mi tarjeta de crédito para detener el pago y cancelar la tarjeta. Después de que terminó mi pago, sospeché porque reinició mi computadora donde tuve que escribir mi contraseña nuevamente, probablemente guardándola para ingresar más tarde. Ya estaba en el sistema por qué reiniciarlo. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal. Así que pedí hablar con su gerente y colgaron. Inmediatamente llamé a Canon al 1-800-652-2666 y me informaron que tienen estafadores de terceros que usan ilegalmente su logotipo y crean sitios web para atraer a las personas en Internet. Estoy decepcionado con Canon porque el sitio que escribí en Internet para llegar al sitio web oficial de Canon fue al sitio de los estafadores.

Advertisement

“Pensé que estaba con Canon, y ya había hecho esto antes con Apple, así que les dejé”