Foto : Simon Dawson ( Getty Images )

Una nueva investigación financiada por el gobierno de Estados Unidos debería ofrecer algo de consuelo a las personas que han sobrevivido al covid-19. El estudio sugiere que tienen un bajo riesgo de reinfección por el coronavirus, al menos alrededor de tres meses después.



Los investigadores del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), EE.UU., se han asociado con laboratorios de pruebas comerciales y dos compañías de recolección de datos de atención médica para este estudio, publicado en JAMA Internal Medicine.

Analizaron datos no identificados de más de 3 millones de estadounidenses que se habían sometido a una prueba de anticuerpos para el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el covid-19, en algún momento entre enero y agosto de 2020. Las pruebas de anticuerpos, aunque no son perfectas, indican si alguien ha tenido una infección reciente anterior. Estas personas se dividieron en las que tenían anticuerpos y las que no, según las pruebas. Después, los investigadores observaron cuántas personas de ambos grupos se sometieron más tarde a una prueba de PCR para covid-19, que está destinada a diagnosticar una infección activa.

Aproximadamente el 10% de las personas de cada grupo se sometieron a una prueba de PCR. Más personas con anticuerpos dieron positivo al virus en los primeros 30 días después de la prueba de anticuerpos que aquellas sin anticuerpos. Pero eso no es sorprendente, ya que los rastros detectables del virus pueden permanecer en el cuerpo durante meses, incluso después de que los síntomas hayan pasado y la persona ya no sea infecciosa. Por lo tanto, es probable que estos resultados positivos de PCR hayan detectado la primera infección. Cuando los investigadores observaron específicamente la tasa de pruebas positivas después del primer mes, y especialmente más de 90 días después (tiempo suficiente para que una prueba de PCR positiva indique una verdadera reinfección), los resultados fueron alentadoramente diferentes.



Después de tres meses o más, solo el 0,3% de las personas con una prueba de anticuerpos positiva anterior dieron positivo nuevamente para el coronavirus, en comparación con el 3% de aquellas con una prueba de anticuerpos negativa. En otras palabras, tener una infección anterior se relacionó con un riesgo mucho menor de infección tres o más meses después.

“Las personas que se han recuperado del covid-19 deben estar seguras de que tener anticuerpos positivos está asociado con cierta protección contra una nueva infección”, dijo en un correo electrónico el autor del estudio Douglas Lowy, subdirector principal del NCI.

Sin embargo, los hallazgos vienen con sus limitaciones. Por un lado, no pueden decirnos exactamente cuánta protección proporcionará una infección pasada contra la reinfección, o cuánto tiempo se espera que dure (aunque otras investigaciones han sugerido que pueden ser años). Otro factor que este estudio no puede tener en cuenta es la reciente aparición de variantes de coronavirus. Se cree que algunas, como la que se identificó por primera vez en Sudáfrica el año pasado, aumentan el riesgo de reinfección, ya que pueden evadir en parte la respuesta inmunitaria creada por una infección o vacunación anterior.

Aún así, no hay investigaciones que demuestren que las variantes que se propagan actualmente puedan evadir por completo la inmunidad natural o proporcionada por una vacuna. Nuestro sistema inmunológico tiene muchas armas contra un germen conocido, y es probable que la mayoría de las reinfecciones resulten ser más leves que la primera vez.

No obstante, incluso antes de que existieran estas nuevas variantes, se habían documentado casos de reinfección, incluyendo casos en los que los síntomas empeoraban en la segunda vuelta. Y los hallazgos del nuevo estudio aún sugieren que la reinfección ocurre, aunque raramente. Por lo tanto, nadie debe asumir que son inmunes al covid-19 solo porque sobrevivieron a una infección anterior sin problemas. En última instancia, la mejor manera de mantener a todos a salvo del covid-19 es vacunar a la mayor cantidad de personas posible, incluidas aquellas que ya han tenido la enfermedad viral, según Lowy. Es un remedio que implica mucho menos riesgo que contraer una infección natural.

“Las personas que se han recuperado del covid-19 deben planificar vacunarse cuando tengan la oportunidad”, dijo.

El NCI planea continuar financiando la investigación que rastreará la prevalencia de la reinfección en el público en general, junto con estudios que analizarán cómo nuestra respuesta inmune al virus puede cambiar con el tiempo y contra nuevas variantes.