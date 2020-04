Los usuarios Android por fin podrán eliminar contenido de la fila "Seguir viendo" de Netflix

F oto : Sam Rutherford ( Gizmodo )

Dado que gran parte del planeta todavía está obligada a quedarse confinada en casa , no hay mucho que hacer además de tumbarse en el sofá y ver vídeos en streaming. Afortunadamente para todos aquellos que ven cosas en Netflix desde su móvil Android, Netflix finalmente permitirá eliminar series de la fila “ Seguir viendo” .

Hasta ahora, los usuarios de Netflix no tenían forma de administrar la fila de “ Seguir viendo” directamente en su teléfono o tablet Android, lo que a veces hacía que se mostrasen durante años títulos que ya habías visto o que habías abandonado hace siglos .

Sin embargo, en la última actualización que se implementará en los dispositivos Android durante estas próximas semanas, eliminar una serie o película de la fila “ Seguir viendo” será tan simple como tocar el icono de los tres puntos al lado de la serie y darle a “ E liminar de fila” .

Lamentablemente, la aplicación de Netflix se está actualizando gradualmente en oleadas, por lo que es posible que la última versión de la aplicación aún no haya llegado a t u dispositivo. Si en tu aplicación no aparece el icono de los tres puntos sobre la serie o película (como en la imagen de abajo) es que aun no has recibido la última actualización .

Si en el menú no te aparece la opción con tres puntos es que aun no tienes la versión de la aplicación nueva.

La buena noticia para todos aquellos que usan Netflix en otros dispositivo es que ya puede eliminar series o películas de la fila “Seguir viendo” desde el menú ocultar títulos de la actividad de vis ionado.