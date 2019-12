Marca como leídos todos tus correos antes de que llegue el nuevo año

Foto : Andrew Liszewski ( Gizmodo )

Hay pocas cosas más aburridas en esta vida que el correo electrónico, así que seré breve. Si quieres alcanzar esa ansiada meta de tener limpia tu bandeja de entrada la mejor manera de hacerlo es simplemente seleccionarlos todos y marcarlos como leídos. ¡Adelante! ¡Sabes que lo estás deseando!

Probablemente hayas venido hasta aquí buscando las instrucciones para hacer esta operación, así que no te vamos a hacer esperar. La filosofía de por qué tomar esta decisión la tienes más abajo si quieres escucharla. El procedimiento que te indicamos aquí sirve para Gmail, pero estoy seguro de que bastará que hagas una pequeña búsqueda para encontrar métodos similares para otros servicios.

Advertisement

Marcar todos los correos como leídos en Gmail

Teclea: label:inbox is:unread en la barra de búsqueda

En la casilla de verificación, abre el menú y pulsa Seleccionar todo.

Al hacerlo, aparecerá una opción arriba del todo que dice: Seleccionar todas las conversaciones que coincidan con esta búsqueda. Hazlo. El mensaje cambiará en consonancia.

Pulsa en el icono de más opciones (los tres puntos verticales de la barra de botones) y selecciona Marcar como leído. Te aparecerá un mensaje solicitando confirmación. Acepta y espera un par de minutos a que la acción se complete.

La técnica de marcar todos como leídos es algo que llevo haciendo desde hace años, y a menudo lo hago en estas fechas de vacaciones, que es en las que nos planteamos propósitos para el nuevo año o simplemen te pensamos en cómo solucionar esas tareas pesadas que siempre se nos resisten. Si el correo sin leer es una carga para ti deberías probar esta solución nuclear. Sienta tan bien como limpiar la casa a fondo.

Para qué te hagas una idea de las implicaciones de mi decisión (y te sientas mejor si tienes menos) ahora mismo tengo 31.562 correos sin leer en la bandeja de entrada de mi cuenta de correo de Gizmodo. Eso sin contar algunas carpetas tipo correos promocionales que ignoro sistemáticamente.

Advertisement

A mucha gente no le gusta esta solución para llegar al ansiado Inbox Zero porque traiciona el espíritu de lograr ese reto, que es precisamente leer, ponderar y contestar, si procede, todos los correos que entran. El problema es que la mayor parte de correos son completamente irrelevantes y no merece la pena que gastes tu tiempo en ellos. No quiero hacer de menos a las personas que los envían. Simplemente es que hay cosas como nombramientos de nuevos cargos dentro de una compañía o información sobre conciertos que no me interesan en absoluto . Nada personal. Simplemente no publico sobre esos temas, y esos dos ejemplos son solo la punta del iceberg. Todos sabemos perfectamente los correos que tenemos que leer sí o sí, y los que no, y seguro que ahora mismo estarás pensando en correos que nunca lees y que te dan pereza infinita.

Nunca vas a leer esos correos porque para empezar probablemente nunca tengas tiempo para ello. Marcarlos como leídos de un plumazo te ayudará a empezar de cero y quizá (solo quizá) tener la bandeja de entrada limpia este 2020, aunque todos sabemos que es mentira. Hacia marzo te pillarás unos días libres, y luego tendrás esa cita con el médico, y te apuntarás a un gimnasio y no tendrás tiempo de leer toda esa montaña de basura que nos llega cada día. En 2020 volveremos a caer, pero al menos lo haremos sin mentirnos a nosotros mismos.