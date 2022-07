By

Ahora que se avecina su secuela, el exitoso crossover Mario + Rabbids: Kingdom Battle está gratis en Nintendo Switch. Nintendo anunció esta semana que el juego de rol táctico estaría disponible para los suscriptores de Nintendo Switch Online hasta el 12 de julio.

Si aún no has jugado Kingdom Battle, te estás perdiendo uno de los mejores juegos tácticos para la consola híbrida de Nintendo. Lanzado por primera vez en 2017, el juego es una producción conjunta con Ubisoft y une a los personajes más grandes de Nintendo (Mario y sus amigos) con los más pequeños de Ubisoft (un grupo de conejos en su mayoría sin dientes).

Aunque fue objeto de burlas antes de lanzarse por su planteamiento , Kingdom Battle resultó ser un inteligente juego de estrategia basado en cuadrículas al estilo de XCOM… solo que, en lugar de amenazas extraterrestres, tenías tubos warp y colores muy brillantes. También era un delicioso homenaje a una de las mayores franquicias en la historia de los videojuegos. Casi todo en el juego es una referencia a algo en el universo amplio de Mario, desde la música hasta las armas y los enemigos. De alguna manera, nada de eso se sentía forzado .

Este octubre, Ubisoft y Nintendo lanzarán una secuela, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, para Switch. Sparks of Hope mantendrá lo que hacía que su predecesor fuera tan bueno y al mismo tiempo introducirá algunos cambios fundamentales. Por un lado, eliminará por completo el sistema basado en cuadrículas, lo que debería permitir un movimiento más libre. Las primeras imágenes del juego también indican que ya no necesitarás tener a Mario en tu equipo, lo que fue un punto de fricción para los fans del primer juego.

Una semana probablemente no sea tiempo suficiente para jugar todo Kingdom Battle, incluso para los jugadores más devotos. Según howlongtobeat.com, el juego dura una media d e aproximadamente 27 horas, 46 horas para los completistas . También está el tema de que Kingdom Battle solo es gratis para aquellos que estén registrados en el servicio Nintendo Switch Online de Nintendo por $20 al año. Pero bueno, para eso están las pruebas de siete días.