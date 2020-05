Filed to:

Riri Williams, más conocida por su nombre de superheroína en el Universo Marvel: Iron Heart Imagen : Marvel Comics

¿Están los fans del Universo Marvel preparados para ver al bueno de Robert Downey Jr reemplazado por una joven estudiante de 15 años? Si la información a la que ha tenido acceso The Cinema Spot es cierta más les vale hacerse a la idea. Riri Williams, más conocida como Iron Heart, va camino de Disney +.



La idea de una versión adolescente de Iron Man tiene poco que ver con la compañía del ratón Mickey. En 2016, el guionista Michael Bendis y el dibujante Mike Deodato crearon un personaje llamado Riri Williams. Se trata de una joven i ngeniera cuya inteligencia superdotada la ha llevado a estudiar en el MIT con solo 15 años. Williams logra desarrollar su propia armadura de Iron Man a partir de chatarra que el propio Tony Stark ha ido perdiendo con el paso del tiempo y las batallas. Explicar el acceso a esta tecnología en el MCU puede ser incluso más fácil. Solo hay que vincular a Riri con la hija de Tony Stark o con la armadura de Pepper Potts.

Sea cual sea el caso, c on el tiempo, la joven se convierte en Iron Heart y llega a reemplazar a Iron Man durante un tiempo en el que Tony Stark cae en coma durante la saga Civil War II.

Lo cierto es que el personaje en los cómics tiene carisma y la idea de integrar a una heroína tan joven encaja perfectamente con otra serie actualmente en desarrollo para Disney +: Ms. Marvel. Eso por no mencionar que el propio Bob Iger acaba de confirmar que hay una serie de Secret Warriors en desarrollo. Aún no está claro si la nueva serie será un Spinoff de Agentes de Shield para ABC o Disney la integrará con los demás proyectos para Disney +. Lo que está claro es que el grupo de superhéroes adolescentes formado por Ms. Marvel, Squirrel Girl, Quake, Patriot, America Chavez e Inferno puede ser un lazo más para hacer realidad el proyecto de Iron Heart. Por cierto, si no sabes quiénes son estos personajes puedes echarle un vistazo al tráiler de la serie de animación Marvel Rising: Secret Warriors (bajo estas mismas líneas).

Según The Cinema Spot, la serie sobre Iron Heart aún no tiene un director ni mucho menos actores. Se supone que el rodaje iba a empezar en algún momento de 2021, pero puede que la pandemia de covid-19 haya retrasado el proyecto y por eso todo lo que sabemos hasta ahora son rumores. [The Cinema Spot vía Comic Book Report]