Más de 700.000 jugadores de Call of Duty: Warzone han sido baneados por hacer trampas

Call of Duty: Warzone es la nueva sensación de los juegos de tipo Battle Royale. Pero además de exitoso y popular, muchos tramposos han hecho de las suyas en las partidas, algo que sus creadores no piensan tolerar. Es por eso que en apenas poco más de un mes ya han baneado a ma s de 700.000 tramposos.

El título gratuito de Activision, desarrollado por Infinity Ward, acumuló más de 50 millones de jugadores en menos de un mes. Pero al ser tan popular y tan conocido, algunso jugadores han intentado hacer de las suyas y engañar al juego para ganar. Según Infinity Ward, desarrolladores de Warzone, no es algo que piensan tolerar.

“Ya hemos hecho más de 700.000 baneos en todo el mundo para proteger a Warzone de los tramposos, y continuaremos implementando actualizaciones de seguridad y mejorando el sistema de reportes del juego [para reportar tramposos]”, mencionaron los desarrolladores en un tweet, afirmando que tienen cero tolerancia con los tramposos.

Los juegos online, en especial los que tienen algún elemento competitivo o mercado de productos ingame (así manejen dinero real o no) suelen ser víctimas de tramposos, por lo que los estudios constantemente están baneando. Warzone, uno de los juegos online más exitosos del momento, no iba a ser la excepción. El título está disponible para PS4, Xbox One y PC de manera gratuita. [Infinity Ward (Twitter) vía Polygon]