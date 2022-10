By

Ahora que la fiebre de los remakes roza el absurdo, podemos hablar por fin de la llegada de una de esas remasterizaciones que nos hacen ilusión de verdad y que además tienen todo el sentido del mundo, ya que se trata de un juego que salió hace ya 20 años. Hablamos ni más ni menos que de uno de los grandes clásicos de los juegos de estrategia: Age of Mythology.

Aprovechando que se cumple el 25 aniversario del nacimiento de la franquicia Age of Empires, Microsoft ha anunciado la llegada de Age of Mythology: Retold, una versión completamente remasterizada de su clásico de estrategia en tiempo real que mezclaba mitología g riega, e gipcia y nórdica.

“Los dioses volverán. Los héroes se levantarán. Las leyendas lucharán. ¡ Age of Mythology Retold está en producción! Sabemos que la comunidad de Age of Mythology ha estado esperando con ganas una Definitive Edition , y la ofreceremos . Estamos trabajando arduamente para traerte la gloria del juego original con gráficos actualizados, nuevas características y más. Estén atentos para más noticias”, explicaba Microsoft .

El juego original compartía las mismas mecánicas que tenía el Age of Empire II — que salió ese mismo año 2002— y fue un éxito absoluto. De hecho, gracias a ello el juego tuvo una expansión en el año 2003 bautizada Age of Mythology: The Titans.

Advertisement

Aunque Microsoft aun no ha confirmado qué novedades incorporará esta versión, se espera que traiga mejores gráficos y mecánicas actualizadas, como ya hizo la compañía con las Definitive Edition de los Age of Empires I, II y III.