Motorola advierte que es normal que la pantalla plegable del nuevo Razr tenga bultos y protuberancias

Gif : Motorola

El nuevo Motorola Razr es una preciosidad de teléfono, pero al mismo tiempo es un móvil con pantalla plegable. Eso, según un nuevo vídeo hecho público por la compañía, significa que la pantalla nunca será completamente lisa y podrá mostrar “ bultos y protuberancias” .



E l vídeo se llama Caring for Razr (cómo cuidar del Razr) y ofrece algunos datos interesantes. El primero es el de los mencionados bultos. El segundo es que la pantalla flexible no necesita protector como las convencionales. Sin embargo, la flexibilidad viene acompañada con una menor dureza, por lo que es aconsejable mantener el display lejos de objetos cortantes o punzantes. El nuevo Razr es resistente al agua.

Motorola también recomienda cerrarlo siempre antes de guardarlo, lo que también tiene bastante lógica. Todo esto me recuerda a cuando forraba libros en el cole y me obsesionaba inú tilmente que no quedara ninguna burbuja al poner el forro adhesivo transparente. De momento, ningún móvil flexible ha sido capaz de solucionar el que la pantalla no siempre se vea completamente plana. Los rumores apuntan a que el Samsung Galaxy Z Flip lleva un nuevo tipo de cobertura cristalina, pero de momento las irregul ar idades en la pantalla son algo con lo que los amantes de los móviles plegables tendrán que vivir. [Motorola US]