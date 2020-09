MX Anywhere 3: Logitech ha conseguido meter todo lo bueno de su ratón estrella en un formato más compacto

Imagen : Foto: Sam Rutherford

El otoño pasado, Logitech lanzó su mejor ratón hasta la fecha, el MX Master 3, que tenía una rueda de desplazamiento tan suave que estaba a años luz del resto de ratones del mercado. Ahora, con su nuevo MX Anywhere 3, parece que Logitech ha conseguido hacer lo mismo en un pack más pequeño y portátil.

Advertisement

La gran mejora que ha incorporado el MX Anywhere 3 es la rueda del MagSpeed ​​de Logitech, una rueda de desplazamiento que utiliza un ingenioso sistema de electroimanes que permiten hacer scroll en el más absoluto silencio.

Gracias a una nueva función que se puede activar mediante la app de Logitech, es también posible ajustar la resistencia de la rueda de desplazamiento, de forma que podemos hacerla tan dura o sensible como prefiramos. Para todos aquellos que echen de menos la rueda de desplazamiento lateral que tiene su hermano mayor, el MX Master 3, Logitech también ha añadido un par de botones que te permitirán desplazarte hacia la izquierda o hacia la derecha simplemente presionando uno de los dos botones laterales a la vez que giras la rueda.

Advertisement

El MX Anywhere 3 al lado de su hermano mayor, el MX Master 3. 1 / 4

Con el nuevo MX Anywhere 3, Logitech también ha decidido abordar una de las mayores quejas que había sobre el modelo anterior, que era la falta de clic central en el ratón. Afortunadamente, Logitech no se ha decidido cambiar ninguno de los otros componentes centrales del MX Anywhere, como su tecnología Darkfield, que permite un seguimiento más preciso incluso en superficies como el vidrio, o la capacidad para conectar el ratón a hasta tres ordenadores al mismo tiempo a través de Logitech Flow o la amplia gama de botones preestablecidos y personalizables para aplicaciones como Photoshop, Final Cut Pro y demás.

Advertisement

Para redondear, la batería incorporada del MX Anywhere 3 aguanta la friolera de 70 días (sí, días, no horas) con una sola carga, además de que con un solo minuto de carga deberías tener suficiente energía para tres horas.

Aunque solo he tenido la oportunidad de usar el MX Anywhere 3 durante un par de horas, tiene prácticamente todas las características que me encantan del MX Master 3, pero con un diseño más pequeño y portátil. Esto hace que el MX Anywhere 3 sea una excelente alternativa para las personas que tengan manos algo más pequeñas, ya que el MX Master es bastante grande. Y ahora que hay tanta gente que se ve obligada a trabajar o estudiar desde casa en un espacio mucho más reducido, dado el precio y el tamaño del MX Anywhere, parece la alternativa portátil perfecta.

Advertisement

El MX Anywhere 3 cuesta 93 euros y estará disponible a finales de este mes tanto para Windows (con soporte para Bluetooth y el receptor de Logitech) como para Mac (solo Bluetooth). Tendrás tres colores a elegir: blanco, negro y rosa.