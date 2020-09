Las marionetas protagonistas de The Dark Crystal en Netflix. Foto : Netflix

Malas noticias si te gustó la primera temporada de esta serie basada en los personajes del clásico de Jim Henson. La productora ejecutiva de la serie y CEO de la Jim Henson Company, Lisa Henson, ha confirmado que es el fin del viaje para las marionetas y el mundo de Thra .



En un comunicado hecho público ayer, Henson agradece a los fans todo el apoyo prestado a la serie y se compromete a buscar nuevas formas de continuar la historia.

Podemos confirmar que no habrá una temporada adicional de The Dark Crystal: Age of Resistance. Sabemos que los fanáticos están ansiosos por saber cómo concluye este capítulo de la saga The Dark Crystal y buscaremos formas de contar esa historia en el futuro. Nuestra empresa tiene el legado de crear mundos ricos y complejos que requieren innovación técnica, excelencia artística y una narración magistral. Nuestra historia también incluye producciones que son perdurables, que a menudo encuentran y hacen crecer su audiencia con el tiempo y demuestran una y otra vez que los géneros de fantasía y ciencia ficción reflejan mensajes eternos y verdades que siempre son relevantes. Estamos muy agradecidos a Netflix por confiar en nosotros para realizar esta ambiciosa serie. Estamos profundamente orgullosos de nuestro trabajo en Age of Resistance y de los elogios que ha recibido por parte de los fanáticos, críticos y nuestros compañeros, que más recientemente han recibido un Emmy por la serie.

Netflix, por su parte, también ha agradecido a la Jim Henson Company su trabajo con la serie. Aparentemente, la decisión de cancelar The Dark Crystal: Age of Resistance proviene de los ejecutivos de la compañía de Streaming , pero nadie ha ofrecido una causa oficial. Normalmente Netflix es rápida cancelando series, pero con Dark Crystal se ha tomado su tiempo (la serie se estrenó en agosto de 2019) . En The Hollywood Reporter apuntan a que la cancelación ha venido acompañada del despido de Cindy Holland, una veterana ejecutiva de la compañía que ayudó a hacer la serie realidad.

Al final la razón de la cancelación es la de siempre: el dinero. A comienzos de este año, el productor ejecutivo Javier Grillo-Marxuach explicaba que The Dark Crystal: Age of Resistance no solo ha sido carísima de hacer. Además ha protagonizado el tiempo de rodaje más largo de la historia de Netflix:

Esta no es una serie tipo franquicia en la que puedas decir: -V enga, vamos a contratar a los guionistas para la segunda temporada- , y ya. Es una labor titánica de amor por el arte. Para hacerla bien necesitas a todos. Necesitas a los Henson. Necesitas a los Froud. Necesitas un cierto nivel de compromiso financiero a lo largo de mucho tiempo. Conseguir que se den todas esas condiciones es muy duro. Probablemente es el trabajo más duro en el que he participado.

Rodar con marionetas es un trabajo artesanal que lleva su tiempo. Para la Jim Henson Company es un legado que lleva con orgullo. A Netflix no le salen las cuentas.