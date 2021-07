Netflix trabaja en una serie live action de Pokémon

Lo nuevo de Pokémon será una serie live action. Netflix está desarrollando una nueva serie de la franquicia protagonizada por Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle, que será similar en estilo a lo que vimos en Detective Pikachu, la exitosa película live action de 2019.



Joe Henderson, uno de los responsables o showrunners de la serie Lucifer, será productor ejecutivo y guionista de la serie de Pokémon. Hasta ahora no se han dado a conocer detalles de este proyecto, ni si estará conectado, o no, a la historia de alguno de los juegos o series animadas de la franquicia. Sin embargo, es un nuevo paso para una saga que no ha hecho mas que crecer desde su nacimiento en los 90, y que recientemente ha tenido un incremento masivo en popularidad gracias a juegos como Pokémon Go y a la misma película Detective Pikachu.

La serie live action de Pokémon apenas está comenzando su desarrollo, por lo que no esperemos verla antes de 2023 o, con suerte, finales de 2022. Pero si logra repetir el estilo visual y la mezcla de humor y aventura de Detective Pikachu, puede ser una apuesta prometedora. [vía Variety]