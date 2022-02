By

Si has seguido los acontecimientos de El Libro de Boba Fett (en caso contrario, quizás sea mejor que no sigas leyendo), habrás visto la aparición sorpresa de Luke Skywalker. Parece obvio que estamos ante una versión de Mark Hamill recreada con CGI, como ya ocurrió en la segunda temporada de The Mandalorian, pero lo que resulta realmente sorprendente es que la voz del propio Hamill tampoco es real, sino que ha sido 100% diseñada por ordenador.

Muchos notamos que había algo raro en la voz de este rejuvenecido Luck Skywalker cuando vimos el capítulo seis de El Libro de Boba Fett. Yo mismo pensé que sería cosa del doblador elegido para hacer de Hamill , pero fue el creador de la serie, Jon Favreau, quién tenía la respuesta a esta cuestión .

Como desveló el famoso director y productor en un capítulo de Galería Disney: Star Wars: The Mandalorian, la voz de Luke no que pudimos ver en The Mandalorian “no era real”, sino una voz sintética “creada con una aplicación llamada Respeecher”. Esa misma aplicación ha sido la misma que han utilizado en El Libro de Boba Fett para tratar de recrear la voz del joven Luke.

El editor de sonido de la serie, Matthew Wood, explicó que tuvo que seleccionar material de Hamill de la trilogía original de Star Wars y otros archivos aquella época, para poder “ alimentar la red neuronal” del programa que sintetizaría la voz del actor .

Es normal que muchos no reparasen en el detalle de la voz de Hamill en el capítulo final de The Mandalorian. Al fin y al cabo, tan solo decía unas pocas palabras. Pero en la serie de Boba Fett ha quedado de manifiesto que esta tecnología aun tiene sus lagunas. Solo espero que si van a volver a dar protagonismo al joven Luke, mejor se dejen de tecnologías vanguardistas y contraten a un buen actor de doblaje como Dios manda.