¿Deadpool no tendrá su tercera película? Imagen : 20th Century Studios / Disney.

El Deadpool de Ryan Reynolds no tendrá una tercera película. Eso es lo que cree Rob Liefeld, creador del personaje, el legendario Mercenario bocazas de Marvel, entre tantos otros, quien culpa a Marvel Studios por, según él, no tener interés suficiente en dar prioridad a Deadpool para las próximas fases de su universo cinematográfico (MCU).

Así lo ha comentado Liefeld en varias entrevistas. Conversando con Inverse el autor y dibujante comentó:

“Esto es lo que la gente no quiere escuchar, pero yo soy realista: creo que Deadpool, las películas, ya no van a suceder más. Tuvimos dos películas brillantes y vivimos una cultura que siempre está mirando lo que viene, por lo que siempre nos están vendiendo lo próximo, y lo próximo, y lo próximo. [...] Y no estoy muy emocionado con los planes de Marvel ahora mismo. Además, ¿sabes cuál es su plan para Deadpool ahora mismo? Nada, cero”.

Liefeld no cree que vaya a haber más películas porque el desarrollo de esta tercera entrega estaría demasiado frenado, básicamente congelado, para dar pie a otras entregas del MCU. Y es que, comprensiblemente, es difícil incluir al Mercenario bocazas que ya conocemos (el de las películas de Ryan Reynolds) en el MCU cuando aún no existen los mutantes en el universo de Marvel. Ese es el mayor obstáculo del personaje y, en general, todo lo relacionado a los X–Men.

En otra entrevista, esta vez con ComicBook, desarrolló un poco más lo que piensa que ha sucedido con los planes tanto para Deadpool 3 como para la película de X–Force:

“Culpo a Marvel, culpo a Marvel de que no ha sucedido. Ellos son la razón de que no vaya a haber [Deadpool 3]. Si existe algún problema o si no coincide con tu plan maestro, simplemente deja que se desarrolle por fuera, que lo haga alguien más. [...] Si Ryan Reynolds no está haciendo Deadpool 3 ahora mismo es porque Marvel no se lo ha permitido, eso es lo que digo... No se si tengo fe en este sistema [del MCU], pero oye, si llega a hacerse realidad algún día, pues bien. Y su calendario [de estrenos] está lleno para los próximos 3 años. ¿Cuán viejo voy a estar si llegan a hacer esa película? Yo antes creía que una película con el Hulk de Mark Ruffalo y el Deadpool de Ryan sería divertida, ¿cierto? Pero esos chicos no se están haciendo más jóvenes”.

Rob Liefeld es el creador de Deadpool, Cable y Domino, entre otros. Imagen : 20th Century Studios / Disney.

Marvel Studios presentó la fase 4 para su universo cinematográfico centrándose en películas como The Eternals, Black Widow y Shang–Chi, con la clara intención de presentar nuevos personajes, pero eso presenta un problema para los actores que, como bien dice Liefeld, tendrán que esperar mientras envejecen para hacer sus propias películas. Por otro lado, Liefeld dice que “esa próxima fase notablemente no incluye a los X–Men, a pesar de que los fans lo han pedido tanto tiempo y ahora por fin han regresado a Marvel. Las películas que han elegido para continuar los sucesos de Avengers: Endgame no son muy emocionantes.



Por su parte, Ryan Reynolds ha comentado en el pasado que ya está en conversaciones con Marvel, pero si se llegase a hacer realidad la película, tendremos que esperar mucho tiempo para verla.

De todas formas, es cierto que los X–Men no existen en el MCU, y que Kevin Feige y compañía tendrán que ingeniárselas para incluirlo, pero Deadpool es quizás el personaje más sencillo de llevar a las películas de Marvel, siguiendo el estilo del personaje que constantemente rompe la cuarta pared. Es tan sencillo como que, en su primera aparición, Deadpool se burle de toda la compra de Fox por parte de Disney y de su llegada brusca al universo de los Avengers, y ya está. [vía Inverse (YouTube) / ComicBook]