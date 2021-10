Ya no sé qué creer desde que descubrí que la goma de mascar o chicle que te tragas en realidad no se queda en tu intestino durante siete u ocho años. Pero, ¿alguna vez has renegado de esas leyendas urbanas, solo para descubrir que eran realmente ciertas, que la ciencia, las matemáticas y la razón estaban en realidad del lado de estas leyendas? A continuación, presentamos algunos consejos comunes que son realmente útiles y la ciencia los respalda.



No te duches durante una tormenta

Siempre asumí que mi padre solo estaba tratando de asustarme con la idea de que podría electrocutarme mientras me duchaba durante una tormenta eléctrica. Y parece que no estoy solo. Pero aparentemente mi padre no estaba bromeando: el Servicio Nacional Meteorológico recomienda oficialmente evitar bañarse o ducharse durante una tormenta. Al igual que debes desenchufar tus dispositivos electrónicos antes de una tormenta eléctrica, no querrás correr el riesgo de una sobretensión eléctrica a través del agua.



¿Salir sin chaqueta? Te puedes coger un resfriado

Todos hemos escuchado que necesitas abrigarte o, de lo contrario, te resfriarás. El caso es que tener frío no provoca un resfriado (y tampoco salir con el pelo mojado). Esta idea errónea podría deberse al hecho de que los resfriados y la gripe circulan todos los inviernos, que es cuando te pones más abrigos.



Dicho esto, algunas investigaciones sugieren que las temperaturas frías debilitan tu sistema inmunológico y, por lo tanto, tu capacidad para combatir infecciones. Pero para enfermarte, también debes estar expuesto a un germen; los resfriados atacan cuando los virus entran en tu boca, nariz u ojos (generalmente después de haber estado muy cerca de alguien infectado). Por tanto, incluso con esa investigación en mente, la conclusión es que no te enfermarás repentinamente por estar afuera sin una chaqueta adecuada, aunque es una buena idea usar una de todos modos. Para protegerte de los gérmenes, consulta nuestra guía para prepararte para la temporada de resfriados y gripe durante una pandemia.



No te metas un hisopo de algodón en la oreja

Resulta que existe tal cosa como limpiarse los oídos demasiado bien. Según Healthline, enviar ese hisopo de algodón a lo profundo de los canales puede provocar complicaciones como lesiones e infecciones. No solo tus oídos se limpian por sí mismos, sino que también, su valiosa cera sirve para muchos propósitos y no debe rasparse indiscriminadamente. Evita que tus oídos se sequen demasiado, atrapa la suciedad y evita que las bacterias penetren más profundamente en tu oído. Por tanto, es posible que desees reconsiderar volver a usarlos.



Pide una pizza grande en vez de dos medianas

¿Alguna vez has tenido una discusión acalorada sobre cuántas pizzas pedir y su tamaño? Bueno, las matemáticas lo resuelven: cuanto más grande sea la pizza, mayor será el valor de tu inversión. Los números dicen que una pizza de 18 pulgadas es más pizza que dos pizzas de 12 pulgadas. Si quieres ahorrarte las ecuaciones, revisa las matemáticas aquí.



La regla de los cinco segundos es técnicamente falsa ...

... aunque probablemente vayas a estar bien de todos modos. Esta “regla” generalizada y controvertida de que puedes comer alimentos del suelo de forma segura en cinco segundos no está respaldada científicamente de ninguna manera. Al mismo tiempo, es probable que te salgas con la tuya siempre que el piso en cuestión esté relativamente limpio. Por tanto, después de pedir tu pizza grande, puedes dejarla caer al piso y comerla también. ¿Personalmente? La regla de los cinco segundos es parte integral de mi guerra contra el desperdicio de alimentos.



Ahora, con la ciencia como testigo, es hora de que trate de vencer mi miedo a tragar semillas de sandía.