Carl Pei espera recrear el éxito de OnePlus, la compañía de teléfonos inteligentes que fundó en 2013, con su nueva empresa, Nothing. El equipo ha confirmado los rumores de que estaba diseñando y construyendo su primer smartphone, llamado “phone (1)“, y está previsto que llegue en algún momento de este verano.

Con más de 3.000 millones de dispositivos que funcionan con alguna versión de Android en la actualidad, el mundo no necesariamente necesita otra compañía que fabrique teléfonos inteligentes basados ​​en Android, pero eso también era realidad en 2013 cuando Carl Pei y Pete Lau fundaron OnePlus. Para diferenciarse de la competencia, OnePlus centró sus esfuerzos en crear bestias que lucharan contra los flagships de la competencia; smartphones que ofrecían tanta funcionalidad y rendimiento como los dispositivos de Samsung y Google, pero a la mitad de precio. La estrategia funcionó y OnePlus se convirtió en una marca muy respetada entre los usuarios de Android y se fusionó con Oppo a principios de este año para ayudar a continuar su crecimiento.

Pero en 2020, Pei dejó OnePlus y reveló que estaba comenzando una nueva compañía desde cero llamada Nothing que intentaría hacer lo mismo que OnePlus: sacudir la industria de los smartphones y la electrónica de consumo a través de un nuevo enfoque del diseño gracias a una asociación con la empresa sueca Teenage Engineering. El primer dispositivo de Nothing, los auriculares inalámbricos ear (1), llegaron en el verano de 2021 con un precio asequible de 99 dólares y características y rendimiento que rivalizaban con alternativas más caras de Apple, Samsung y Google.

Desde que se reveló la existencia de Nothing, se asumió que la nueva compañía en algún momento también fabricaría teléfonos inteligentes. Los rumores se intensificaron a principios de este mes durante el Mobile World Congress 2022 cuando se vio a Pei mostrando un dispositivo prototipo a los ejecutivos de Qualcomm, pero el día de hoy llega la primera confirmación oficial de que un smartphone Nothing está en camino.

El teléfono llamado simplemente phone (1) se reveló en un evento de Nothing, y aunque los detalles y las especificaciones aún son escasos, el phone (1) se ejecutará en la plataforma de chips Snapdragon de Qualcomm y contará con una versión optimizada de Android que se ha minimizado a su elementos esenciales, el cual han llamado Nothing OS. La compañía presentó un puñado de capturas de pantalla de Nothing OS que revelan un lenguaje de diseño único que incluye fuentes personalizadas y elementos gráficos, y una vista previa estará disponible a través del Launcher personalizado de Nothing OS que se podrá descargar en ciertos teléfonos Android a partir de abril.

Nothing promete un smartphone que está “diseñado para brindar una experiencia rápida, fluida y personal” y que “conectará e integrará sin esfuerzo productos Nothing y de otras marcas líderes en el mundo”. Es un enfoque que sin duda ha beneficiado a Apple, cuya línea de auriculares inalámbricos AirPods ofrece una fácil conectividad a sus diversos dispositivos, y parece que el phone (1) estará lejos de ser el último producto que Nothing ha planeado.

El único otro detalle que ha revelado Nothing sobre el phone (1) es que la compañía planea lanzarlo en algún momento de este verano a mediados de año. Queda por ver si los problemas de las cadenas de suministros complican o no ese plan, pero si la compañía ofrece un producto tan impresionante como los auriculares ear (1), hay una buena razón para estar entusiasmado con este teléfono.