Ewan McGregor habla sobre huelgas, opiniones sobre bagels y poco más en NYCC

“Hola”, Nueva York. kenobi La estrella Ewan McGregor tendría mucho de qué hablar con su papel protagonista en guerra de las galaxias canon o cualquier otro largometraje, pero no puede, no cuando el sindicato de actores SAG-AFTRA todavía está luchando por un contrato justo.



El hombre que repitió su papel de colgado, en el lam Obi-Wan Llegó a su primera Comic Con de Nueva York durante un momento interesante para la industria. Debido a la huelga de actores en curso, este año El gran festival nerd carece de muchos de los grandes éxitos de Hollywood que suelen tener una presencia importante, en particular Marvel. Esas pocas estrellas. que han decidido presentarse este fin de semana no pueden hablar de mucho, o realmente de nada que tenga que ver con actuación, al menos sólo en el resumen.



En el escenario, el carismático escocés tuvo que encontrar algo más, cualquier otra cosa, de qué hablar. Las primeras preguntas que recibe son sobre el forma correcta de preparar té (tres minutos, ni más, ni menos, un chorrito de leche, sin azúcar). Luego vuelve el tema de vuelta a la Gran Manzana, y aterriza en sus muy pocas comidas locales favoritas. En ese sentido, McGregor parece no poder identificar su bagel favorito. No es que no haya tenido la oportunidad de probar uno. Ha pasado una buena cantidad de en Nueva York mientras actuaba en el circuito de Broadway. Le pregunta al público, y unos cuantos le gritan el clásico bagel básico.

“Simplemente parece algo que se obtiene cuando no pueden decidirse”, dijo. Hay algunas risas en la multitud y algunos ojos entrecerrados. Por supuesto que está equivocado: no se puede estar de acuerdo si todo es el epítome del bagel al estilo de Nueva York, pero ese viejo chiste sobre la comida de desayuno cargada de carbohidratos favorita de los neoyorquinos simplemente no examina el sabor transformador de una calidad y masticable por dentro , crujiente por fuera.

Las preguntas tocaron el fondo del barril de lo que se le puede decir a una multitud llena de esperanza. guerra de las galaxias fans. Se habló de música, motocicletas y la actuación shakesperiana. También fluyó en torno a su trabajo con organizaciones benéficas, incluido su trabajo como un embajador de UNICEF.

Después de más de 40 minutos de una agradable charla sin ninguna mención de su streaming guerra de las galaxias estrellato, sin embargo, McGregor finalmente pudo decir su artículo sobre las huelgas en curso.

“La huelga es muy importante y es importante que tomemos esta medida”, dijo McGregor entre gritos y aplausos. hay muchas cosas que deben abordarse y que no se han abordado durante demasiado tiempo. Es una pena que a los estudios les esté tomando tanto tiempo Es hora de llegar a algún tipo de resolución con nosotros. Como resultado, estoy 100% detrás de la huelga involucrada con mi sindicato”.

“Es difícil para nosotros estar aquí arriba y no hablar de nuestras películas reales”, dijo. “Pido disculpas por eso, pero Esa es la forma en que tenemos que hacerlo, supongo. Pero era importante verlos a todos y conocerlos a todos. relación, las personas para las que hacemos las películas y las personas que las hacen”.

La vida de McGregor durante la huelga es muy “doméstica”, dijo. Implica tiempo para leer y llevar a sus hijos a la escuela. no podía evitar ninguna mención de guerra de las galaxias En absoluto. Cuando la conversación aterrizó en el tema de las barbas, un fan le ofreció a la estrella de Kenobi un poco de aceite para masajes para barba. Otro lo intentó. a mano McGregor a guerra de las galaxias recortadora temática. Es posible que las huelgas continúen, pero eso no significa que no debas cuidar tu vello facial mientras tanto .



