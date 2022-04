La última serie de Marvel, Caballero Luna, solo tiene seis episodios, y aunque todos esperan que el personaje vuelva para verlo junto a superhéroes como Capitana Marvel, Black Panther, Ant-Man o Spider-Man, no hay ninguna garantía de que eso vaya a suceder.

En un artículo de la revista Variety, el protagonista de Caballero Luna, Oscar Isaac, reveló que, a diferencia de muchos de los actores que ayudaron a dar comienzo al Universo Cinematográfico de Marvel, no tiene un contrato a largo plazo para continuar apareciendo en otras películas o series. “Había oído hablar de las esposas doradas”, dijo Isaac durante la entrevista con ‘una risa nerviosa’. “Eso era algo sobre lo que me mostraba reticente. Y afortunadamente, todos estuvimos de acuerdo en que esta serie es todo en lo que nos íbamos a centrar. Esta es la historia. Y si hay algún tipo de futuro, creo que es algo que dependerá de si a la gente le gusta, si la gente quiere ver más y si encontramos una historia que merezca la pena contar”.

Leyendo entre líneas, no es que Isaac no quiera volver a participar en más proyectos del MCU, ni ese comentario es una garantía de que no es algo que se haya planeado de antemano ya. De hecho, siendo honestos, es probable que eso acabe pasando.

“Estaba en una posición —ya que no estaba buscando activamente volver a hacer algo tan grande— en la que podía decir: ‘Así es como lo veo yo, y si vosotros no lo veis de esta manera, está todo bien, pero entonces tal vez yo no sea la opción correcta’”, dijo Isaac. “Por eso no tenía miedo de hacer algo que no fuese correcto”.

De todas formas, esta noticia entra dentro de lo esperado. Quizás sea cosa mía, pero siempre hubo algo un poco extraño en que Oscar Isaac hiciese de Caballero Luna. Ciertamente, es un actor talentoso y más que capaz de hacerse con el papel, pero después de verlo protagonizar Star Wars, una serie de Disney+ parecía un proyecto demasiado pequeño para que llegase a causar un gran revuelo en Marvel. Otras grandes estrellas que se unieron al MCU (me vienen a la mente nombres como Cate Blanchett o Kurt Russell) participaron en una sola película y después lo dejaron. Isaac parece que se siente así ahora, y si Marvel luego quiere continuar, tendrán que ver juntos cómo hacerlo.