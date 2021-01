Captura de pantalla : OnSpot North America ( Other

En algunas zonas del mundo no es raro ver un puñado de cadenas cortas colgando libremente de los bajos de un vehículo. Es algo especialmente característico en vehículos pesados de servicio público como ambulancias, camiones de bomberos o autobuses. ¿Para qué sirven? Pues resulta que son para la nieve.



Quizá ya lo supieras, pero el dato es uno de esos detalles de ingeniería que pasan tan desapercibidos que muchos, entre los que me hallo, no tenían ni idea de que en realidad las cadenas son el centro de un ingenioso sistema para ayudar a que los vehículos cruciales no se queden atascados en la nieve.

Las cadenas están ancladas a un cabezal que el chofer del vehículo puede bajar o subir con solo pulsar un botón. Al hacerlo, las cadenas quedan posadas a ras de suelo, justo delante de las ruedas traseras. Al girar, las ruedas pisan las cadenas y estas sirven para romper el hielo del asfalto y mejorar la tracción del vehículo. El giro de las ruedas también impulsa las cadenas hacia atrás, haciendo girar el cabezal que las soporta como si fuese un ventilador y poniendo nuevas cadenas por delante de la rueda . Este vídeo explica más visualmente su funcionamiento:

Las cadenas se sincronizan con la velocidad de giro de las ruedas y por ello deben activarse siempre con el vehículo en marcha. Eso sí, no deben estar activas si este sobrepasa una velocidad de 56 Kmh.

Las cadenas funcionan tanto hacia adela nte, como en reversa o marca atrás, y si el vehículo se queda atascado en punto muerto solo tenemos que hacer girar las ruedas con las cadenas abajo para que estas entren de nuevo en el circuito y nos saquen del apuro. El sistema recibe muchos nombres comerciales diferentes pero generalmente se le conoce como Cadenas Automáticas o Automatic Tire Chain System. Nunca te acostarás sin saber una cosa más, así sea sobre rejillas oc ultas, puntitos en el parabrisas o cadenas colgando. [Mental Floss]