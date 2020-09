The Batman

La esperanza de que The Batman se estrene en un futuro próximo se desvanece de nuevo. DC paralizó el rodaje en abril de este año por las dificultades de rodar con la pandemia de covid-19. Hace poco comenzaron de nuevo a rodar, pero apenas unos días después han parado otra vez, y lo peor es la razón: Robert Pattinson ha contraído la enfermedad.



El dato no es exactamente oficial. Warner no ha citado el nombre del actor alegando razones de privacidad de sus empleados . Tan solo emitió un comunicado explicando que el rodaje se paralizaba porque uno de los miembros del equipo se había contagiado. El comunicado dice: “ Un miembro de la producción de The Batman ha dado positivo por Covid-19 y se ha procedido a su aislamiento de acuerdo con los protocolos establecidos. La filmación está pausada temporalmente.”

Sin embargo, fuentes de Warner implicadas a alto nivel en el rodaje de la película han confirmado extraoficialmente a Variety que ese miembro del equipo no es otro que Pattinson. Warner no ha hecho comentarios al respecto, pero en Deadline también han confirmado por su cuenta de que se trata efectivamente del actor británico.

La primera vez que la producción de la nueva aventura del hombre murciélago se paralizó, el director Matt Reeves confirmó que había rodado alrededor de una cuarta parte del film. No parece que en los pocos días que han pasado haya completado mucho más, así que la cosa pinta para largo.

Que la pandemia se está cebando en todos los sectores de la economía no es nada que haya que demostrar a estas alturas. El cine no es una excepción, y no solo en cuanto a estrenos. Los rodajes se han detenido o han tenido que adoptar medidas extraordinarias que han ralentizado mucho el ritmo de la producción. Recientemente el rodaje de Jurassic World: Dominion ha tenido que pararse porque cuatro de los miembros del equipo de producción han dado positivo en covid-19 durante el rodaje en Malta.

El cine no es precisamente una profesión que pueda ejercerse fácilmente desde casa, y Pattinson no es la única estrella que se ha contagiado con la enfermedad . Tom Hanks la contrajo en los primeros meses de Pandemia y por fortuna ha podido recuperarse. Esta misma semana Dwayne Johnson ha anunciado que tanto él como su esposa Lauren y sus hijas Ja smine y Tiana han dado positivo. En un comunicado hecho público por Instagram, el actor ha recomendado usar mascarillas para protegerse de la enfermedad y que tanto él como su familia van a confinarse unas semanas mientras lidian con el coronavirus. [Variety]