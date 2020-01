Películas, música y libros que ingresan al dominio público con la llegada de 2020

Gif : YouTube

La entrada del nuevo año también es un día para celebrar el dominio público. Las películas, los libros, la música y más de 1924 están ingresando al dominio público desde ayer 1 de enero, lo que significa que puedes descargar, subir y compartir estos títulos de la forma que mejor te parezca. Y es completamente legal.



Algunos títulos de 1924, como la película The Thief of Baghdad, ya ingresaron al dominio público porque había reglas más estrictas sobre el registro de derechos de autor antes de la década de 1970. Si un titular de derechos de autor olvidó renovar un derecho de autor o poner un aviso obligatorio de derechos de autor en su trabajo, podría pasar al dominio público accidentalmente.



Pero hay muchas otras obras que finalmente pierden su estado protegido por derechos de autor el 1 de enero de 2020, como películas clásicas de los comediantes de la era del cine mudo como Buster Keaton y Harold Lloyd. También hay libros de Thomas Mann y E. M. Forster, y una traducción al inglés de We de Yevgeny Zamyatin, una novela pionera de ciencia ficción distópica de la Unión Soviética.



Incluso la canción de George Gershwin “Rhapsody in Blue”, una de las canciones más famosas del siglo XX, finalmente se convierte en dominio público hoy. Si bien la lista a continuación, inspirada en el trabajo del Centro de Duke Law para el Estudio del Dominio Público y la Revisión del Dominio Público, puede no ser exhaustiva, es un buen sitio para comenzar.



Si algo se publicó en 1924 o antes, ya no está protegido por derechos de autor a partir de hoy. Y si estás esperando que las cosas de 1925 se conviertan en dominio público, debes esperar exactamente un año. El 1 de enero de 2021 no está tan lejos.



Y aunque es fantástico que estas obras finalmente hayan ingresado al dominio público, Duke Law también tiene una publicación en el blog sobre las cosas que podrían haber ingresado al dominio público hoy si las leyes de derechos de autor que existieron hasta 1978 no se hubieran extendido radicalmente.

Solo imagina. Si la ley de derechos de autor no hubiera sido tan distorsionada, películas de The Birds de Alfred Hitchcock, o The Sword in the Stone, de Disney, serían de uso gratuito a tu gusto. Qué mundo.